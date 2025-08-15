  1. हिन्दी समाचार
  3. यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जल्द होगा बड़ा बदलाव, कई प्रमुख विभागों के बदलेंगे प्रमुख सचिव

एसपी गोयल के यूपी का मुख्य सचिव बनने के बाद लंबे समय से कई विभागों के जमे प्रमुख सचिवों की विदाई होना तय है। जल्द ही ये बदलाव यूपी की ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेंगे। बताते चलें कि बीते काफी समय से यूपी में कई विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच टकराव की भी स्थिति देखी गयी।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। एसपी गोयल के यूपी का मुख्य सचिव बनने के बाद लंबे समय से कई विभागों के जमे प्रमुख सचिवों की विदाई होना तय है। जल्द ही ये बदलाव यूपी की ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेंगे। बताते चलें कि बीते काफी समय से यूपी में कई विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच टकराव की भी स्थिति देखी गयी। कई दिग्गज मंत्रियों ने तो खुलकर बोल भी दिया था। अब इन्हीं सबको आधार बनाकर ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव किया जाना तय है। इसके अलावा संजय प्रसाद के पास प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना के साथ ही उड्डयन और राज संपति विभाग के भी प्रमुख सचिव जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके पास पंचम तल की जिम्मेदारी होने से प्रशासनिक कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसर शशि प्रकाश गोयल (एसपी गोयल) को जब से मुख्य सचिव बनाया गया है। तभी से प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की आहट शुरू हो गयी है। लंबे समय से इसका इंतजार भी हो रहा था और अब ये बदलाव की शुरूआत होने जा रही है।

सूत्रों की मानें तो स्वास्थ्य, नगर विकास, जल जीवन मिशन, शिक्षा, पर्यटन, यूपीडा, ऊर्जा, पीडीब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों में लंबे समय से जमे प्रमुख सचिवों को विदाई तय मानी जा रही है। दरअसल, इन विभागों में कई ऐसी शिकायतें आईं हैं, जिससे सरकार की किरकिरी भी जमकर हुई। यही नहीं, मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच टकराव की भी स्थिति बन गयी,​ जिसके कारण कई विभागों में ट्रांसफर भी नहीं हो सके। ऐसे में अब कई विभागों के प्रमुख सचिवों के बदले जाने की आहट शुरू हो गयी है।

धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं योजनाएं

दरअसल, यूपी में कई अहम विभाग की योजनाएं सिर्फ कागजों में दौड़ती रहीं। विभाग के प्रमुख सचिव सिर्फ इन योजनाओं को कागजों में ही दौड़ते रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को गुमराह करते रहे। इसको लेकर भी तमाम शिकायतें हुईं। ब्यूरोक्रेटस खुद को बचाने में हर बार कामयाब रहे, लेकिन अब इनकी विदाई तय है।

