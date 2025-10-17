Health Care: लिवर डिटॉक्स करने में फायदेमंद हैं ये 5 हरी सब्जियां, फायदे जानकर करेंगे डाइट में शामिल

आज कल हम लोग सिर्फ भागदौड़ के चक्कर में अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। लिवर हमारे शरीर का फ़िल्टर है । जी हां, यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर हमें स्वस्थ रखता है। यही वजह है कि जब लिवर ही ठीक से काम नहीं करता, तो सेहत बिगड़ जाएगी।प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी शानदार सब्जियां दी हैं जो हमारे लिवर को ‘सुपरपावर’ देती हैं और उसे साफ रखने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं आप अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने लिवर को एकदम नया जीवन दे सकते थे।

पालक

पालक एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरा होता है।

ब्रोकली

ब्रोकली में सल्फर वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स लिवर को एंजाइम बनाने में मदद करते हैं, जो गंदगी को आसानी से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसे हल्का स्टीम या फिर रोस्ट करके भी सलाद के तौर पर डाइट में शामिल कर सकते हैं।

केला

केला विटामिन K, A और C का पावरहाउस है। यह लिवर को मजबूत करता है और फैटी लिवर जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। अगर केले आसानी से न मिले, तो इसकी जगह आप सरसों का साग या अन्य गहरे हरे पत्ते भी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

कलमी साग/पानी वाला पालक

यह साग डाइजेशन को ठीक रखता है और लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह खून को साफ करने का भी काम करता है। इसका स्वाद थोड़ा बेसिक होता है, इसलिए इसकी साधारण सब्जी बनाकर खाना आसान है।

करेला

करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन यह लिवर के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह पित्त के फ्लो को सुधारता है, जिससे लिवर का काम आसान हो जाता है और यह तेजी से डिटॉक्स करता है। करेले की कड़वाहट कम करने के लिए, काटने के बाद उसे थोड़ी देर नमक लगाकर रख दें और फिर अच्छे से धो लें।