‘मुझे जान से मार देंगे…’ हुमायूं कबीर को बाबरी की नींव रखने के बाद सता रहा डर, बंगाल के बाहर से मिल रही धमकी

Humayun Kabir Receives Threat: मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को अब जान का खतरा महसूस हो रहा है। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के बाहर से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आने की बात कही है। इस मामले में उन्होंने राज्य की ममता सरकार से सुरक्षा की गुहार लगायी है। इसके लिए वह कलकत्ता हाई कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं।

दरअसल, हुमायूं कबीर ने एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने का खुलासा किया। कबीर ने कहा, “पश्चिम बंगाल के बाहर से लगातार सात दिनों से धमकी आ रही है। कोई फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, उसके पहले ही से मुझे जान से मार देंगे, ऐसा बोल रहे हैं।” भरतपुर के विधायक ने कहा, “मैं डरा नहीं अभी तक, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। लेकिन सावधानी के लिए मैं सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को, गृह विभाग के पास आवेदन दूंगा। फिर सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में जाऊंगा।”

हुमायूं कबीर ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि तत्काल समाधान के लिए वह मंगलवार से अपने लिए आठ निजी सुरक्षाकर्मी रखेंगे, क्योंकि 06 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से उन्हें राज्य के बाहर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कबीर ने बताया कि धमकी मिलने के बाद उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र को भी मेल किया है। वह 16 दिसंबर को बेंगलुरु जाएंगे और उसके बाद नोएडा जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल की पुलिस पर अविश्वास जताया है।

