‘सिर्फ एक-दो किस्त जारी करेंगे और चुनाव होते ही पैसा वसूल लेंगे…’ तेजस्वी ने महिला रोज़गार योजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना

Patna. पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये, हस्तांतरित किए जा रहे हैं। जिसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने दावा किया है कि महिला रोज़गार योजना के तहत एनडीए सरकार सिर्फ एक-दो किस्त ही जारी करेगी और चुनाव होते ही पैसे वसूले जाएंगे।

दरअसल, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले इस योजना के शुभारंभ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा, “सीएम नकल करने में माहिर हैं। हमारी ‘माई बहन मान योजना’ के बाद, हमें पता था कि वह हमारी नकल करेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया।’

उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र मोदी को बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए… चुनाव से पहले वे अपनी योजना की एक या दो किस्त देंगे, लेकिन चुनाव के बाद 10000 रुपये देने का उनका वादा, वास्तव में वे इस पैसे को वापस ले लेंगे। राज्य की खराब कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने कहा, ‘महिलाओं के साथ दिन-रात बलात्कार हो रहे हैं। पिछले एक महीने का डेटा निकाल लीजिए। खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। मेरे घर और यहां तक ​​कि सीएम के घर के बाहर गोलियां चल रही हैं और आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं… उनके पास कोई विजन नहीं है, और वे हमारे विजन की नकल कर रहे हैं।”