Google के इस स्मार्टफोन पर मिल रहा 73 हजार से ज्यादा डिस्काउंट , जानें कीमत

गैजट की दुनिया में तहलका मचाने वाले स्मार्टफोन गूगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड पर  फ्लिपकार्ट पर तगड़ा ऑफर मिल रहा है।  

Google Pixel 9 Pro Fold :  गैजट की दुनिया में तहलका मचाने वाले स्मार्टफोन गूगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड पर  फ्लिपकार्ट पर तगड़ा ऑफर मिल रहा है।  Google ने पिछले साल अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Google Pixel 9 Pro Fold लॉन्च किया था। इच्छुक ग्राहक इस स्मार्टफोन पर बैंक ऑफर के साथ-साथ Exchange offer का लाभ भी पा सकते हैं। आइये जानते है डील।

कीमत और ऑफर
Google Pixel 9 Pro Fold का 16GB RAM+256GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 99,999 रुपये में लिस्ट किया गया है जो कि अगस्त, 2024 में 1,72,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। बैंक ऑफर की बात करें तो फ्लिपकार्ट बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड से भुगतान पर फ्लैट 400 रुपये Discount मिल सकता है, जिसके बाद प्रभावी कीमत 99,599 रुपये हो जाएगी। वहीं एक्सचेंज ऑफर में पुराना या मौजूदा फोन देने पर 62,400 रुपये की बचत हो सकती है। इसके अलावा चुनिंदा मॉडल पर 5000 रुपये अतिरिक्त बचत शामिल हैं। हालांकि, ऑफर का अधिकतम लाभ एक्सचेंज में दिए जाने वाले डिवाइस की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है।

स्पेसिफिकेशन
Google Pixel 9 Pro Fold में 8 इंच की एलटीपीओ ओएलईडी सुपर एक्टुआ फ्लैक्स इनर डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2076×2152 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,700 निट्स पीक ब्राइटनेस है।

डिस्प्ले
वहीं 6.3 इंच की ओएलईडी सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1,080×2,424 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,700 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इस फोन में Google Tensor G4 चिपसेट के साथ Titan M2 Security chip शामिल है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो Pixel 9 Pro Fold  के रियर में f/1.7 अपर्चर के साथ 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, ऑटोफोकस और f/2.2 अपर्चर के साथ 10.5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और f/3.1 अपर्चर के साथ 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए f.2.2 अपर्चर के साथ 10 मेगापिक्सल का पहला फ्रंट कैमरा और f.2.2 अपर्चर के साथ 10 मेगापिक्सल का दूसरा फ्रंट कैमरा है।
 

बैटरी बैकअप
बैटरी बैकअप के लिए इस फोन में 4,650mAh बैटरी दी गई है, जो कि 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। Connectivity Options में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, जीपीएस और यूएसबी 3.2 टाइप सी पोर्ट शामिल हैं।

