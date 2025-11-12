‘खतरों के खिलाड़ी ‘ में अपना दमखम दिखाएंगा TV का ये हैंडसम मुंडा, TRP में मचेगा बवाल

  1. हिन्दी समाचार
बिग बॉस 19 का फ़िनाले नजदीक आ रहा है।   नया साल आते आते बिग बॉस 19 भी चला जाएगा, ऐसे में कलर्स टीवी ने रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के शो खतरों के खिलाड़ी 15 पर काम करना शुरू कर दिया है।  यही कारण है जो अब टीवी सितारों का नाम फिर से खतरों के का खिलाड़ी 15 (Khatron Ke Khiladi 15) के साथ जोड़ा जाने लगा है. खबर आ रही है कि जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 15 टीवी पर दस्तक देगा. ऐसे में खतरों के खिलाड़ी 15 के मेकर्स ने शो पर काम तेज कर दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिग बॉस 19 का फ़िनाले नजदीक आ रहा है। नया साल आते आते बिग बॉस 19 भी चला जाएगा, ऐसे में कलर्स टीवी ने रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के शो खतरों के खिलाड़ी 15 पर काम करना शुरू कर दिया है।  यही कारण है जो अब टीवी सितारों का नाम फिर से खतरों के खिलाड़ी 15 के साथ जोड़ा जाने लगा है। खबर आ रही है कि जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 15 टीवी पर दस्तक देगा।  ऐसे में खतरों के खिलाड़ी 15 के मेकर्स ने शो पर काम तेज कर दिया है।  इसी बीच टीवी के एक सितारे का नाम खतरों के खिलाड़ी 15 के साथ जुड़ा है।  दावा किया जा रहा है कि खतरों के खिलाड़ी 15 के मेकर्स ने टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम को खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए अप्रोच किया है।

शोएब इब्राहिम को मिला बड़ा ऑफर

एक रिपोर्ट के अनुसार खतरों के खिलाड़ी 15 और शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) के बीच नए सीजन को लेकर बात चल रही है. अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 15 में शोएब इब्राहिम धमाल मचाएंगे। हालांकि अब तक भी खतरों के खिलाड़ी 15 के मेकर्स ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है।

टीवी से दूरी बनाए हुए हैं शोएब इब्राहिम

सर्जरी होने के बाद भी दीपिका कक्कड़ पूरी तरह से ठीक नहीं हैं. यही वजह है जो शोएब इब्राहिम अब भी अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा शोएब इब्राहिम को अपने परिवार के साथ बेटे को भी देखना होता है। वहीं दूसरी तरफ शोएब इब्राहिम के फैंस उनके टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

