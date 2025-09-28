हार्दिक पांड्या की जगह फाइनल खेल सकता है ये खिलाड़ी! स्टार ऑलराउंडर की चोट ने बढ़ाई टेंशन

Hardik Pandya Injury Update: एशिया कप 2025 फाइनल से पहले भारतीय टीम के तीन अहम खिलाड़ी चोटिल बताए जा रहे हैं। जिससे टीम मैनेजमेंट के साथ-साथ फैंस की भी टेंशन बढ़ गयी है। चोटिल खिलाड़ियों में स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा, ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का नाम शामिल है। जिनमें से अभिषेक और तिलक के फिट होने की उम्मीद है, लेकिन हार्दिक के खेलने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और वे लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे। अभिषेक और तिलक के फिट होने की उम्मीद है। हार्दिक की स्थिति अभी अनिश्चित है और मैच के करीब आने पर फैसला होने की उम्मीद है। अगर हार्दिक फिट नहीं होते हैं, तो भारत को उनके रिप्लेसमेंट को लेकर मुश्किल होगी। उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी।

हालांकि, अर्शदीप सिंह को शामिल किए जाने के बाद टीम में उतनी गहराई नहीं रहेगी, क्योंकि अर्शदीप अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। भारत सिर्फ एक लेग स्पिनर और मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह या जितेश शर्मा को मौका देकर हार्दिक की भरपाई कर सकता है। लेकिन, यह एक जोखिम भरा कदम भी होगा। भारतीय फैंस अभिषेक शर्मा के फिट होने की दुआएं भी करेंगे, जिन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए अकेले 35% रन बनाए हैं।

भारत संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या/अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह