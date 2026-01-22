Thomson Smart TV : थॉमसन ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्ट टीवी , आवाज से होगा कंट्रोल

थॉमसन ने बाजार में नया स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है। ये टीवी बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको 400 से ज्यादा लाइव चैनल्स का फ्री एक्सेस मिलता है। खास बात ये है कि इसके लिए आपको किसी रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी। ये टीवी जियो टेली ओएस पर काम करता है। कंपनी ने 32-inch के स्क्रीन साइज वाला टीवी लॉन्च किया है, जो 10 हजार रुपये से कम में आता है।

स्मार्ट टीवी HD Ready QLED डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिसमें 350 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें बेहतक Viewing experience के लिए शॉर्प विजुअल्स, वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। ये टीवी HDR सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 350 Nits की ब्राइटनेस मिलेगी। इस पर आपको 400 से ज्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल्स, 300 से ज्यादा जियो गेम्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा।

इन ऐप्स को आप जियो स्टोर से एक्सेस कर सकते हैं. टीवी में आपको AI बेस्ड रिकमेंडेशन मिलेंगे. साथ ही इसमें अगल से स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, जहां पर आप लाइव स्पोर्ट इवेंट्स को देख सकेंगे।