IPL के वो रिकॉर्ड जो आज भी ‘अटूट’ हैं, कोहली से लेकर गेल तक सबका दबदबा

डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश। IPL में हर सीजन नए रिकॉर्ड बनते हैं और कई पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीर्तिमान भी हैं जो सालों बीत जाने के बाद भी अटूट खड़े हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की कहानी हैं, जिन्होंने अपने खेल से इतिहास रच दिया। विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के नाम ऐसे ही कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ना आज भी किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं माना जाता। यही वजह है कि IPL के ये रिकॉर्ड आज भी चर्चा में बने रहते हैं और हर नए सीजन में इन पर नजर टिकी रहती है।

विराट कोहली का ऐतिहासिक सीजन, आज भी रिकॉर्ड कायम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर साल नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीर्तिमान हैं जो वक्त के साथ और भी मजबूत होते गए हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है विराट कोहली का, जिन्होंने 2016 सीजन में 973 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक जड़े थे। उस पूरे सीजन में कोहली का बल्ला लगातार बोलता रहा और उन्होंने अकेले दम पर अपनी टीम को कई मैचों में संभाला। आज भी इतने साल बाद कोई बल्लेबाज इस आंकड़े के करीब तक नहीं पहुंच पाया है, जो इस रिकॉर्ड की मजबूती को दर्शाता है।

कोहली-डिविलियर्स की साझेदारी, जिसने तोड़ा हर पैमाना

IPL इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी इसी सीजन में बना, जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने मिलकर 229 रन जोड़ दिए। यह मुकाबला गुजरात लायंस के खिलाफ था, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़े और गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। उस दिन मैदान पर जो बल्लेबाजी देखने को मिली, उसने IPL की परिभाषा ही बदल दी और यह साझेदारी आज भी एक मिसाल बनी हुई है।

क्रिस गेल का तूफान, 30 गेंदों में सेंचुरी आज भी यादगार

जब IPL के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों की बात होती है, तो क्रिस गेल का नाम सबसे ऊपर आता है। 2013 में उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया था, जो आज भी IPL इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है। यही नहीं, उसी पारी में उन्होंने 175 रन बनाए और 17 छक्के जड़ दिए, जो आज तक किसी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में सबसे ज्यादा हैं। गेल की यह पारी IPL की सबसे खतरनाक और यादगार पारियों में गिनी जाती है।

सबसे तेज फिफ्टी से लेकर एक ओवर में 37 रन तक के कारनामे

रिकॉर्ड्स की इस लिस्ट में कई और चौंकाने वाले आंकड़े भी शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल ने 2023 में 13 गेंदों में अर्धशतक ठोककर IPL की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं एक ओवर में सबसे ज्यादा 37 रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल और रवींद्र जडेजा के नाम दर्ज है। इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना आज भी किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद कठिन चुनौती बना हुआ है।

गेंदबाजी में भी कायम हैं बड़े रिकॉर्ड, जोसेफ और अमित मिश्रा का कमाल

जहां बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से रिकॉर्ड बनाए, वहीं गेंदबाजों ने भी इतिहास रचा है। अल्जारी जोसेफ ने IPL डेब्यू में ही 6 विकेट लेकर ऐसा कारनामा किया, जिसे आज तक कोई दोहरा नहीं पाया है। वहीं अमित मिश्रा IPL में सबसे ज्यादा 3 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं, जो उनकी निरंतरता और कौशल को दर्शाता है।

टीम और फील्डिंग रिकॉर्ड भी कम नहीं, KKR और डिविलियर्स का दबदबा

IPL सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम और फील्डिंग में भी कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2014 में लगातार 10 मैच जीतकर इतिहास रचा था, जो आज भी कायम है। वहीं फील्डिंग में एबी डिविलियर्स ने 2016 में 19 कैच पकड़कर एक नया मानक स्थापित किया, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका है।

रिकॉर्ड जो वक्त के साथ और मजबूत हो गए

IPL हर साल बदलता है, नए खिलाड़ी आते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उस खास दिन के जादू की कहानी हैं, जिन्हें तोड़ना आज भी किसी के लिए आसान नहीं है।