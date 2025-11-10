  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. ‘वे बेशर्म लोग सिर्फ आपकी जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर रहे…’ गावस्कर ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को चेताया

‘वे बेशर्म लोग सिर्फ आपकी जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर रहे…’ गावस्कर ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को चेताया

Gavaskar warned the World Champion Team: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हाल में आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप (ICC Women's ODI World Cup 2025) की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। जिसके बाद टीम के सभी खिलाड़ियों को देशभर में खूब सराहा गया है और उनके अपने घर लौटने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित भी किया। हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Former Indian cricketer Sunil Gavaskar) ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ियों को उन लोगों से सावधान रहने को कहा है कि जो उनकी जीत का फायदा अपने प्रमोशन के लिए करते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Gavaskar warned the World Champion Team: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हाल में आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप (ICC Women’s ODI World Cup 2025) की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। जिसके बाद टीम के सभी खिलाड़ियों को देशभर में खूब सराहा गया है और उनके अपने घर लौटने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित भी किया। हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Former Indian cricketer Sunil Gavaskar) ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ियों को उन लोगों से सावधान रहने को कहा है कि जो उनकी जीत का फायदा अपने प्रमोशन के लिए करते हैं।

पढ़ें :- IND vs SA Final: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने की दी बधाई

दरअसल, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम (World Champion Indian Women’s Team) को आईसीसी से लगभग 40 करोड़ की इनामी राशि मिली है और बीसीसीआई (BCCI) ने खिलाड़ियों और टीम के कोच व स्टाफ को 51 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं, अलग-अलग राज्यों के नेताओं और पार्टियों ने भी अपने राज्यों की खिलाड़ियों के लिए भी प्राइज मनी (Prize Money) का ऐलान किया। इस बीच गावस्कर ने खिलाड़ियों से कहा है कि जिसने भी उनसे जो वादे किए हैं और जो ईनाम देने की बात कही है, अगर वह उन्हें नहीं मिलता है तो इससे वह निराश न हों। वे बेशर्म लोग सिर्फ खिलाड़ियों की जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने ये चेतावनी अपने निजी अनुभव के आधार पर दी है। जब साल 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप (1983 ODI World Cup) जीता था तब भी उस टीम से कई वादे किए गए जो आज तक पूरे नहीं हुए। गावस्कर भी उस वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे।

भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी ने मिड-डे के अपने कॉलम में लिखा कि लड़कियों के लिए बस एक चेतावनी। अगर वादा किए गए कुछ इनाम आपको नहीं मिलते हैं, तो इससे निराश न हों। उन्होंने आगे लिखा कि भारत में विज्ञापनदाता (Advertiser), ब्रांड और लोग जल्दी से इस रेस में शामिल हो जाते हैं और विजेताओं के जरिए अपना मुफ्त प्रचार (Free Publicity) करने की कोशिश करते हैं। अगर आप टीम को बधाई देने वाले पूरे पेज के विज्ञापन (Advertisement) और होर्डिंग्स (Hoardings) पर एक नजर डालें तो उससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ अपने ब्रांड या खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट (Indian cricket) को गौरव दिलाने वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं।

गावस्कर ने कहा कि 1983 की टीम से भी कई वादे किए गए थे और मीडिया ने उन्हें खूब कवरेज दी थी। लगभग सभी वादे कभी पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये भी लिखा, “मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बड़ी-बड़ी घोषणाओं से खुश थे क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये बेशर्म लोग उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों, अगर ये बेशर्म लोग आपकी जीत का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं तो चिंता मत करो।”

पढ़ें :- सूर्या ब्रिगेड ने न हाथ मिलाया और न मिलाई आंख और मैदान में चटा दी धूल, ति​लमिलाए राशिद लतीफ, बोले- पहलगाम में जंग लड़ लेते, वह भी तो पूरी तरह नहीं लड़े...
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'वे बेशर्म लोग सिर्फ आपकी जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर रहे...' गावस्कर ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को चेताया

'वे बेशर्म लोग सिर्फ आपकी जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर...

Video- Hong Kong Sixes जीतने के बाद PAK ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी कराई घनघोर बेइज्जती, पूरी दुनिया में उड़ रही खिल्ली

Video- Hong Kong Sixes जीतने के बाद PAK ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी कराई...

RR New Captain: राजस्थान रॉयल्स को मिलने जा रहा नया कप्तान, रियान पराग नहीं इन दो प्लेयर्स के नाम की चर्चा

RR New Captain: राजस्थान रॉयल्स को मिलने जा रहा नया कप्तान, रियान...

'गंदी बातें, जबरन सीने से चिपकाना और पीरियड्स के बारे में पूछना...' विमेंस क्रिकेटर ने बांग्लादेश के पूर्व सिलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

'गंदी बातें, जबरन सीने से चिपकाना और पीरियड्स के बारे में पूछना...'...

Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना मुश्किल

Dhruv Jurel: आगामी टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन से...

Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी ने बदल दिया पूरा लुक, जानिए विस्तार से इसके बारे में

Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी...