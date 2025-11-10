'वे बेशर्म लोग सिर्फ आपकी जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर रहे...' गावस्कर ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को चेताया

Gavaskar warned the World Champion Team: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हाल में आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप (ICC Women’s ODI World Cup 2025) की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। जिसके बाद टीम के सभी खिलाड़ियों को देशभर में खूब सराहा गया है और उनके अपने घर लौटने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित भी किया। हालांकि, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Former Indian cricketer Sunil Gavaskar) ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ियों को उन लोगों से सावधान रहने को कहा है कि जो उनकी जीत का फायदा अपने प्रमोशन के लिए करते हैं।

दरअसल, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम (World Champion Indian Women’s Team) को आईसीसी से लगभग 40 करोड़ की इनामी राशि मिली है और बीसीसीआई (BCCI) ने खिलाड़ियों और टीम के कोच व स्टाफ को 51 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं, अलग-अलग राज्यों के नेताओं और पार्टियों ने भी अपने राज्यों की खिलाड़ियों के लिए भी प्राइज मनी (Prize Money) का ऐलान किया। इस बीच गावस्कर ने खिलाड़ियों से कहा है कि जिसने भी उनसे जो वादे किए हैं और जो ईनाम देने की बात कही है, अगर वह उन्हें नहीं मिलता है तो इससे वह निराश न हों। वे बेशर्म लोग सिर्फ खिलाड़ियों की जीत का फायदा उठाकर अपना प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने ये चेतावनी अपने निजी अनुभव के आधार पर दी है। जब साल 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप (1983 ODI World Cup) जीता था तब भी उस टीम से कई वादे किए गए जो आज तक पूरे नहीं हुए। गावस्कर भी उस वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे।

भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी ने मिड-डे के अपने कॉलम में लिखा कि लड़कियों के लिए बस एक चेतावनी। अगर वादा किए गए कुछ इनाम आपको नहीं मिलते हैं, तो इससे निराश न हों। उन्होंने आगे लिखा कि भारत में विज्ञापनदाता (Advertiser), ब्रांड और लोग जल्दी से इस रेस में शामिल हो जाते हैं और विजेताओं के जरिए अपना मुफ्त प्रचार (Free Publicity) करने की कोशिश करते हैं। अगर आप टीम को बधाई देने वाले पूरे पेज के विज्ञापन (Advertisement) और होर्डिंग्स (Hoardings) पर एक नजर डालें तो उससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ अपने ब्रांड या खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट (Indian cricket) को गौरव दिलाने वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं।

गावस्कर ने कहा कि 1983 की टीम से भी कई वादे किए गए थे और मीडिया ने उन्हें खूब कवरेज दी थी। लगभग सभी वादे कभी पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये भी लिखा, “मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बड़ी-बड़ी घोषणाओं से खुश थे क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये बेशर्म लोग उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों, अगर ये बेशर्म लोग आपकी जीत का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं तो चिंता मत करो।”