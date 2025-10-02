  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

बहराइच से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ठोकरपुरवा गांव में सुबह घाघरा नदी में एक 65 वर्ष के वृद्ध का शव  बरामद किया गया है।  मृतक  की पहचान मानिकचंद नाम से हुई । यह वृद्ध मंगलवार को मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे और तभी से लापता थे। वहीं जब लोग खोजने लगे तब नहीं मिले फिर लगातार तीन दिन तलाशी के बाद शव  घाघरा नदी में बरामद हुआ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बहराइच से एक बड़ा मामला सामने आया है।   यहां के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ठोकरपुरवा गांव में सुबह घाघरा नदी में एक 65 वर्ष के वृद्ध का शव  बरामद किया गया है।  मृतक  की पहचान मानिकचंद नाम से हुई । यह वृद्ध मंगलवार को मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे और तभी से लापता थे।परिजनो ने जब उन्हे खोजना शुरू किया तब वो नहीं मिले । इसके बाद परिजन को  कानून व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा । जहां तीन दिन तलाशी के बाद शव  घाघरा नदी में बरामद हुआ।

पढ़ें :- Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के वाहनों में किया तोड़फोड़ , 16 पर केस दर्ज

मछ्ली पकड़ने गया था युवक

मृतक की पहचान ग्रामसभा गिरगिट्टी के मजरा ठोकरपुरवा निवासी मानिकचंद पुत्र विंध्याचल के रूप में हुई है। वह मंगलवार को जालिमनगर घाघरा नदी में मछली का शिकार करने गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। वृद्ध के लापता होने के बाद से ही एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और प्रशासन लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए थे। उनके न मिलने पर परिजन और रिश्तेदार बेहद रूप से परेशान थे।जालिमनगर चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।

 

पढ़ें :- Bahraich News : किसान ने गड़ासे से काटकर दो किशोरों की हत्या, फिर पत्नी और बच्चियों संग दी जान, छह मौतों से गांव में मचा कोहराम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Rain Alert: आने वाला है चक्रवाती तूफान! UP-बिहार समेत कई राज्यों पर दिखेगा असर

UP Rain Alert: आने वाला है चक्रवाती तूफान! UP-बिहार समेत कई राज्यों...

Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के वाहनों में किया तोड़फोड़ , 16 पर केस दर्ज

Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों...

Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम...

ध्वजारोहण, माल्यार्पण और सफाई अभियान से गूंजा नौतनवा —गांधी-शास्त्री जयंती पर नमन

ध्वजारोहण, माल्यार्पण और सफाई अभियान से गूंजा नौतनवा —गांधी-शास्त्री जयंती पर नमन

Pandit Chhannulal Mishra Passes Away: शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 की उम्र में निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांसें

Pandit Chhannulal Mishra Passes Away: शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89...

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा, मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा,...