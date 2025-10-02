Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

बहराइच से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ठोकरपुरवा गांव में सुबह घाघरा नदी में एक 65 वर्ष के वृद्ध का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान मानिकचंद नाम से हुई । यह वृद्ध मंगलवार को मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे और तभी से लापता थे। वहीं जब लोग खोजने लगे तब नहीं मिले फिर लगातार तीन दिन तलाशी के बाद शव घाघरा नदी में बरामद हुआ।
बहराइच से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ठोकरपुरवा गांव में सुबह घाघरा नदी में एक 65 वर्ष के वृद्ध का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान मानिकचंद नाम से हुई । यह वृद्ध मंगलवार को मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे और तभी से लापता थे।परिजनो ने जब उन्हे खोजना शुरू किया तब वो नहीं मिले । इसके बाद परिजन को कानून व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा । जहां तीन दिन तलाशी के बाद शव घाघरा नदी में बरामद हुआ।
मछ्ली पकड़ने गया था युवक
मृतक की पहचान ग्रामसभा गिरगिट्टी के मजरा ठोकरपुरवा निवासी मानिकचंद पुत्र विंध्याचल के रूप में हुई है। वह मंगलवार को जालिमनगर घाघरा नदी में मछली का शिकार करने गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। वृद्ध के लापता होने के बाद से ही एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और प्रशासन लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए थे। उनके न मिलने पर परिजन और रिश्तेदार बेहद रूप से परेशान थे।जालिमनगर चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।