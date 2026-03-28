टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ ‘आरोप पत्र’ किया जारी, कहा- भाजपाई बंगालियों को बांग्लादेशी-रोहिंग्या कहकर करते हैं अपमानित

TMC’s Charge Sheet Against the BJP : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने शनिवार को भाजपा के खिलाफ आरोप-पत्र जारी किया। यह दस्तावेज भाजपा के उस ‘आरोप पत्र’ का जवाब था, जिसे कुछ घंटों पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। उन्होंने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर अमित शाह से जवाब मांगा।

कोलकाता में भाजपा के खिलाफ टीएमसी के आरोप पत्र को सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और ब्रात्य बसु ने जारी किया। इस दौरान टीएमसी ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर अमित शाह से जवाब मांगा, कहा कि पूर्वोत्तर का यह राज्य पिछले तीन सालों से ‘खून बहा रहा’ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाली और बांग्लादेशियों के बीच की लकीर को धुंधला करना चाहती है, ताकि वह असम की तर्ज़ पर बनाए गए अपने नफ़रत भरे ‘डिटेंशन कैंप’ मॉडल को बंगाल में भी लागू कर सके।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी नेता ब्रात्य बसु ने कहा, “आज, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए और पार्टी के पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, TMC के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की… आज हम यहाँ उसी का जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन चार्जशीट की मांग आखिर किससे की जाए? जवाबदेही के बारे में किससे बात की जाए? हरेन पंड्या के मामले में चार्जशीट की मांग कौन करेगा? जज बृजगोपाल हरकिशन लोया के मामले में जवाबदेही की मांग कौन करेगा? आप यहाँ आए हैं और TMC के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि यहाँ महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हालाँकि, आपके अपने ही मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। ये तीनों ही भाजपा-शासित राज्य हैं। इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अनगिनत घटनाएँ हुई हैं। इस बीच, हम अभी भी अपने बकाया पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं।”

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, “मैं यह कहना चाहूँगी कि जब कोई मसखरा गद्दी पर बैठता है, तो वह राजा नहीं बन जाता; बल्कि महल एक सर्कस बन जाता है। ठीक यही हुआ है। इसी क्रम में, हम सभी को एक विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद दृश्य का सामना करना पड़ा… भारत के माननीय गृह मंत्री ने बंगाल के लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट जारी कर दी। BJP, जहाँ कहीं भी सत्ता में है—और गृह मंत्री सहित उसके सभी नेता—हम बंगालियों को (हम सभी जो इस कमरे में बैठे हैं) ‘बांग्लादेशी’ और ‘रोहिंग्या’ कहकर पुकारते रहे हैं। आपने BJP-शासित हर राज्य में हमें परेशान किया है और हमारे साथ मारपीट की है। आज, आपने एक ऐसी चार्जशीट जारी की है जिसमें आपने सरकार को अपराधी घोषित नहीं किया है; बल्कि, आपने हर बंगाली को ही अपराधी घोषित कर दिया है… पहले आप हमारा अपमान करते हैं, फिर हमें हमारे अधिकारों से वंचित करते हैं, फिर हमें अपराधी करार देते हैं, और अंत में हमें परेशान करते हैं। अब, श्री शाह द्वारा जारी की गई किसी भी चार्जशीट का मैं कोई जवाब नहीं दूँगी… यह वही अमित शाह हैं, जिन्हें उनके अपने ही राज्य की एक विशेष अदालत ने ‘भगोड़ा’ घोषित किया था…”