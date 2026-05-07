  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. TMC बोली- सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में हो CBI जांच

TMC बोली- सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में हो CBI जांच

Suvendu Adhikari's PA murdered : पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नतीजे सामने आने के बाद हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच, भाजपा नेता और सीएम पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से सियासत गरमा गयी है। चंद्रनाथ को सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माना जाता था। वहीं, टीएमसी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Suvendu Adhikari’s PA murdered : पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नतीजे सामने आने के बाद हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच, भाजपा नेता और सीएम पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से सियासत गरमा गयी है। चंद्रनाथ को सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माना जाता था। वहीं, टीएमसी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।

पढ़ें :- पश्चिम बंगाल: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, गाड़ी रोककर की गई अंधाधुन फायरिंग

टीएमसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “हम आज रात मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही, हम पिछले तीन दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में तीन अन्य TMC कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं; आरोप है कि ये हिंसक वारदातें BJP-समर्थित उपद्रवियों द्वारा की गई हैं, जबकि उस समय ‘आचार संहिता’ (Model Code of Conduct) लागू थी।”

ममता बनर्जी की पार्टी ने आगे लिखा, “हम इस मामले में यथासंभव कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में CBI जांच भी शामिल है, ताकि दोषियों की पहचान हो सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं है, और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

बताया जा रहा है कि बुधवार रात उत्तरी 24 परगना में हमलावरों ने पहले चंद्रनाथ रथ का पीछा किया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस दौरान हमलावरों ने कार आगे लगाकर चंद्रनाथ की गाड़ी को रोका दी थी और साइड से बाइकसवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद मौके से फरार हो गए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

TMC बोली- सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में हो CBI जांच

TMC बोली- सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले...

Operation Sindoor के एक साल पूरे होने पर बोले PM मोदी- हम आतंकवाद को हराने और उसे बढ़ावा देने वाले सिस्टम को खत्म करने के अपने इरादे पर कायम

Operation Sindoor के एक साल पूरे होने पर बोले PM मोदी- हम...

पश्चिम बंगाल: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, गाड़ी रोककर की गई अंधाधुन फायरिंग

पश्चिम बंगाल: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या,...

ममता बनर्जी की बैठक से कई विधायक रहे नदारद, टीएमसी प्रमुख बोली- यह चुनाव नहीं बल्कि क्रूरता थी

ममता बनर्जी की बैठक से कई विधायक रहे नदारद, टीएमसी प्रमुख बोली-...

चुनाव आयोग हेट स्पीच, शिकायतों पर संज्ञान लेने के बजाए खुद उस कीचड़ में लोट गया और लोकतंत्र को बना दिया दागदार : पवन खेड़ा

चुनाव आयोग हेट स्पीच, शिकायतों पर संज्ञान लेने के बजाए खुद उस...

Panchkula Municipal Corporation Elections : कांग्रेस, बोली- भाजपा का असली मॉडल -वोट चोरी करो, जनादेश लूटो और लोकतंत्र को बंधक बनाओ

Panchkula Municipal Corporation Elections : कांग्रेस, बोली- भाजपा का असली मॉडल -वोट...