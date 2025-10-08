Health Tips: फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए पिये ये 3 ड्रिंक्स, स्पेशलिस्ट ने बताए इनके नाम

  1. हिन्दी समाचार
आज कल खराब  खानपान के कारण  फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या काफी आम हो गई है। यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें लिवर के सेल्स में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाये तो ये एक बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है। जब कि लाइफस्टाइल में बदलाव और डाइट में कुछ खास ड्रिंक्स को शामिल करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने फैटी लिवर ठीक करने लिए 3 ऐसे ड्रिंक्स बताए, जो फैटी लिवर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।चलिये जानते है वो  कौन से ड्रिंक हैं

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Health Tips: शरीर की पुरानी सूजन मिनटों में होगा दूर , इन चीजों का आज से करें सेवन

ग्रीन टी

ग्रीन टी को स्वास्थ्य के लिए एक वरदान माना जाता है, और यह लिवर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कैटेचिन है, जो बहुत पावरफुर एंटीऑक्सीडेंट है। यह लिवर में फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट के जमाव को कम करने में सहायक है। साथ ही, यह लिवर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे लिवर के सेल्स को डैमेज से बचाया जा सकता है। अगर आप रेगुलर ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो आपके लिवर एंजाइम के सीक्रेशन में सुधार होता है।

ब्लैक कॉफी

ब्लैक कॉफी बिना दूध और चीनी वाली ब्लैक कॉफी फैटी लिवर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल पाए जाते हैं, जो लिवर फाइब्रोसिस के जोखिम को कम करने में सहायक है। साथ ही, यह लिवर की सूजन को कम करती है और फैट के जमाव को रोकने में मदद करती है।

पढ़ें :- World Cerebral Palsy Day 2025: क्या है सेरेब्रल पाल्सी? आसानी से पहचाने इसके लक्षण

चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस पोषक तत्वों और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसमें बीटाइन और बीटालेन जैसे कंपाउंड पाये जाते हैं जो कि लिवर पर फैट के जमाव को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। साथ ही, इसमें मौजूद नाइट्रेट्स ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं, जो लिवर के फंक्शन के लिए काफी फायदेमंद है। चुकंदर का जूस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर भी होती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही पिएं। डायबिटीज के मरीजों को इसे पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

बता दें डॉक्टर के अनुसार ये तीनों ड्रिंक  लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं लेकिन इन्हें फैटी लिवर के इलाज की तरह न लें। इन ड्रिंक्स के  बावजूद  हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह मानना भी बहुत जरूरी है।

