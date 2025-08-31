बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी आसमान के राजा की मदद, देखे वीडियो

नई दिल्ली। शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है और जंगल में उसी की हुकूमत चलती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे जंगल का राजा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आसमान के राजा की मदद ले रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई चौक गया है। आप भी देखे इस वीडियो।

सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शेर का बच्चा जंगल की एक नदी के बीच में फंसा हुआ है और छोटे से पत्थर पर खड़ा है। वहीं उस बच्चे को चारों तरफ से मगरमच्छ ने घेर रखा है और शिकार करने जा रहे है। वहीं शेर नदी किनारे बेबस खड़ा दिखाई दे रहा है। इस दौरान आसमान का राजा गिद्द आता है और शेर को बच्चे को अपने पंजे से उटा कर नदी किनारे शेर के पास छोड़ देता है और उसकी जिंदगी बचा लेता है।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तरह- तरह के कमेंट कर है। एक यूजर ने लिखा की मारनेवाले से बचानेवाला उत्तम है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा की संकट में इंसान नहीं, सिर्फ़ संकटमोचन ही सहारा बनते हैं। मारने वाले से बचाने वाला ही सच्चा महान है। वहीं कई लोग इस वीडियो एआई जेनरेटड कह रहे है। वहीं कुछ लोगों का मानना है की भले ही वीडियो एआई से बनाई गई हो, लेकिन इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।