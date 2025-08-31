  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी आसमान के राजा की मदद, देखे वीडियो

बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी आसमान के राजा की मदद, देखे वीडियो

शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है और जंगल में उसी की हुकूमत चलती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे जंगल का राजा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आसामान के राजा की मदद ले रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई चौक गया है। आप भी देखे इस वीडियो।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है और जंगल में उसी की हुकूमत चलती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे जंगल का राजा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आसमान के राजा की मदद ले रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई चौक गया है। आप भी देखे इस वीडियो।

पढ़ें :- फार्म हाउस में काम रहे मजदूर पर शेर ने बोला हमला, मजदूर ने किया डट कर सामना- देखें वीडियो

सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शेर का बच्चा जंगल की एक नदी के बीच में फंसा हुआ है और छोटे से पत्थर पर खड़ा है। वहीं उस बच्चे को चारों तरफ से मगरमच्छ ने घेर रखा है और शिकार करने जा रहे है। वहीं शेर नदी किनारे बेबस खड़ा दिखाई दे रहा है। इस दौरान आसमान का राजा गिद्द आता है और शेर को बच्चे को अपने पंजे से उटा कर नदी किनारे शेर के पास छोड़ देता है और उसकी जिंदगी बचा लेता है।

पढ़ें :- एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तरह- तरह के कमेंट कर है। एक यूजर ने लिखा की मारनेवाले से बचानेवाला उत्तम है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा की संकट में इंसान नहीं, सिर्फ़ संकटमोचन ही सहारा बनते हैं। मारने वाले से बचाने वाला ही सच्चा महान है। वहीं कई लोग इस वीडियो एआई जेनरेटड कह रहे है। वहीं कुछ लोगों का मानना है की भले ही वीडियो एआई से बनाई गई हो, लेकिन इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी आसमान के राजा की मदद, देखे वीडियो

बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी...

कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला-बोल,कांग्रेस का पुतला फूंका

कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला-बोल,कांग्रेस का पुतला फूंका

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला,...

यूपी के बलिया जिले में 24 घंटे में 24 घर गंगा में समाए, बाढ़ के पानी से कटान लगातार जारी

यूपी के बलिया जिले में 24 घंटे में 24 घर गंगा में...

Video- 7 साल से लापता था पति, Reel में जब दूसरी महिला के साथ दिखा तो पत्नी के उड़े होश; जांच में जुटी हरदोई पुलिस

Video- 7 साल से लापता था पति, Reel में जब दूसरी महिला...

Kanpur Dehat News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से तीन की मौत, एक श्रमिक इसरार की हालत गंभीर

Kanpur Dehat News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से तीन की...