Swiggy Toing Food Delivery App: स्विगी ने सस्ते फूड ऑप्शन के लिए पेश किया नया फूड डिलीवरी ऐप; इन जगहों पर सर्विस चालू

Swiggy Toing Food Delivery App: देश में फ़ूड डिलीवरी ऐप्स में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच स्विगी ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स जुड़ाव बढ़ाने और उन्हें आकर्षित करने के लिए, टोइंग नामक एक स्टैंडअलोन ऐप लॉन्च किया है जो किफ़ायती फूड ऑप्शन प्रदान करता है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

स्विगी के नए ऐप को लेकर कहा गया है कि टोइंग लेटेस्ट डिलीवरी फीस दिखाएगा, रसोई से घर तक की रियल-टाइम ट्रैकिंग करेगा। इसमें यूपीआई, कार्ड, वॉलेट या कैश ऑन डिलीवरी सहित कई पेमेंट ऑप्शन हैं। इस ऐप में कोई एक्सट्रा चार्ज या घोस्ट चार्ज शामिल नहीं होगा, और सभी चार्ज स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। जिनमें कोई छिपा हुआ टैक्स या एक्सट्रा फीस नहीं होगी। यह ऐप 250 रुपये से कम कीमत के ज़्यादातर फूड दिखाएगा।

टोइंग ऐप में 99 रुपये से कम, फ्री डिलीवरी के ऑप्शन और वैल्यू कॉम्बो जैसी कई सहज कटैगरी उपलब्ध हैं। यह ऐप खाने-पीने के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्थानीय पसंदीदा फूड आइटम, स्थानीय कीमतें और शहर की ज़रूरतों के हिसाब से डिलीवरी की सुविधा है। यूजर्स 99 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी का दावा कर सकते हैं और कस्टमर सर्विस 24/7 उपलब्ध है।

टोइंग को ख़ास तौर पर छात्रों और शुरुआती करियर वाले पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है और फिलहाल पुणे के चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है। इसके लिए 12 रुपये की प्लेटफ़ॉर्म फीस देनी होगी।

