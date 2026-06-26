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TRAI May 2026 Telecom Data: मई एयरटेल के बढ़े सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स, ब्रॉडबैंड और 5G FWA में जियो टॉप पर

TRAI May 2026 Telecom Data: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने मई 2026 के लिए टेलीकॉम सब्सक्राइबर डेटा जारी किया है। डेटाके मुताबिक, मई 2026 के आखिर में भारत में कुल टेलीफ़ोन सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 1,343.10 मिलियन हो गई, जिसमें 5.56 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़े। 529.61 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ब्रॉडबैंड मार्केट में अभी भी रिलायंस जियो का दबदबा है।

By Abhimanyu 
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TRAI May 2026 Telecom Data: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने मई 2026 के लिए टेलीकॉम सब्सक्राइबर डेटा जारी किया है। डेटाके मुताबिक, मई 2026 के आखिर में भारत में कुल टेलीफ़ोन सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 1,343.10 मिलियन हो गई, जिसमें 5.56 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़े। 529.61 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ब्रॉडबैंड मार्केट में अभी भी रिलायंस जियो का दबदबा है।

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TRAI के ताजा डेटा के अनुसार, वायरलेस मोबाइल सेगमेंट में भारती एयरटेल ने मई 2026 में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़े हैं, कंपनी ने 2,926,907 नए यूज़र्स हासिल किए। इसके बाद रिलायंस जियो का नंबर रहा, जिसने 2,154,468 नए यूज़र्स जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया ने भी इस महीने 121,289 सब्सक्राइबर जोड़े। दूसरी ओर, BSNL और MTNL के सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी आई; उन्होंने क्रमशः 104,660 और 3,803 यूज़र्स गंवा दिए।

अप्रैल 2026 में वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,271.90 मिलियन थी, जो मई 2026 में बढ़कर 1,277.00 मिलियन हो गई; इस तरह मासिक ग्रोथ रेट 0.40% रही। शहरी वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 734.63 मिलियन थी, जबकि ग्रामीण वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 542.36 मिलियन दर्ज की गई। वायरलेस मोबाइल मार्केट में प्राइवेट ऑपरेटर्स की हिस्सेदारी 92.71% थी, जबकि PSU BSNL और MTNL की कुल हिस्सेदारी 7.29% थी।

वायरलेस मोबाइल मार्केट में रिलायंस जियो 39.27% ​​हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे और भारती एयरटेल 37.89% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रही है। वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी 15.56% थी, जबकि BSNL और MTNL की हिस्सेदारी क्रमशः 7.28% और 0.01% थी। अप्रैल 2026 में वायरलाइन सब्सक्राइबर्स की संख्या 48.58 मिलियन थी, जो मई 2026 में बढ़कर 48.64 मिलियन हो गई। इसमें 0.06 मिलियन की नेट बढ़ोतरी हुई और मासिक ग्रोथ रेट 0.12% रही।

रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा वायरलाइन सब्सक्राइबर्स जोड़े (101,425 यूज़र्स), इसके बाद भारती एयरटेल का नंबर रहा, जिसने 53,809 यूज़र्स जोड़े। वायरलाइन मार्केट में, रिलायंस जियो का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा 31.83% था, इसके बाद भारती एयरटेल (24.30%), टाटा टेली (22.78%), BSNL (15.28%) और MTNL (2.47%) का स्थान रहा।

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फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सेगमेंट में भी रिलायंस जियो सबसे आगे रहा, जिसके 8,968,567 सब्सक्राइबर्स थे और उसने सबसे ज़्यादा 174,817 नए यूज़र्स भी जोड़े। भारती एयरटेल के पास 3,764,262 5G FWA सब्सक्राइबर्स थे और उसने महीने के दौरान 7,773 नए यूज़र्स जोड़े।

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