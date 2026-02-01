ट्रंप ने कहा- भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल; कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

  1. हिन्दी समाचार
Venezuelan Oil : भारतीय संसद में केंद्रीय बजट पेश होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। जिसको लेकर देश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि अमेरिकी नेता "हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने वाली है, इसकी जानकारी दे रहे हैं।"

Venezuelan Oil : भारतीय संसद में केंद्रीय बजट पेश होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। जिसको लेकर देश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि अमेरिकी नेता “हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने वाली है, इसकी जानकारी दे रहे हैं।”

दरअसल, विपक्षी पार्टी ने यह बात तब कही जब ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में यात्रा के दौरान पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “चीन का स्वागत है और हम तेल पर एक शानदार डील करेंगे। हम चीन का स्वागत करते हैं।” ट्रंप ने कहा, “हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत आ रहा है, और वे ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे हैं। तो, हमने पहले ही वह डील, डील का कॉन्सेप्ट कर लिया है।”

इस पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा, “उन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। उन्होंने हमें बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। और अब यह। राष्ट्रपति ट्रंप हमें लगातार यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने वाली है।”

