  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ट्रंप ने ईरान को भेजा 15-सूत्रीय सीजफायर प्लान, अमेरिका के फैसले से इजरायल भी हैरान

ट्रंप ने ईरान को भेजा 15-सूत्रीय सीजफायर प्लान, अमेरिका के फैसले से इजरायल भी हैरान

Trump offers 15-point ceasefire plan to Iran : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15-सूत्रीय सीज़फ़ायर प्लान पेश किया है। यह सीज़फ़ायर प्लान पाकिस्तान के मध्यस्थों के ज़रिए ईरान को सौंपा गया, जिन्होंने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर से बातचीत करवाने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सेना 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से कम से कम 1,000 और सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रही है, ताकि इस क्षेत्र में पहले से मौजूद लगभग 50,000 सैनिकों की मदद की जा सके।

By Abhimanyu 
Updated Date

Trump offers 15-point ceasefire plan to Iran : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15-सूत्रीय सीज़फ़ायर प्लान पेश किया है। यह सीज़फ़ायर प्लान पाकिस्तान के मध्यस्थों के ज़रिए ईरान को सौंपा गया, जिन्होंने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर से बातचीत करवाने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सेना 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से कम से कम 1,000 और सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रही है, ताकि इस क्षेत्र में पहले से मौजूद लगभग 50,000 सैनिकों की मदद की जा सके।

पढ़ें :- पश्चिम एशिया संकट के बीच ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत, कहा-होर्मुज का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, इस योजना की रूपरेखा की जानकारी रखने वाले, लेकिन इस बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत न एक व्यक्ति के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15-सूत्रीय सीज़फ़ायर प्लान का प्रस्ताव दिया है। यह संघर्ष-विराम योजना पाकिस्तान के मध्यस्थों द्वारा ईरान को सौंपी गई थी, जिन्होंने वाशिंगटन और तेहरान के बीच फिर से बातचीत की मेज़बानी करने की पेशकश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को इससे पहले रिपोर्ट दी थी कि यह 15-सूत्रीय योजना ईरानी अधिकारियों को सौंप दी गई है।

पेंटागन दो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स को तैनात करने की प्रक्रिया में भी है, जिससे इस क्षेत्र में लगभग 5,000 मरीन और हज़ारों नाविकों की संख्या बढ़ जाएगी। उस व्यक्ति ने बताया कि इज़राइली अधिकारी, जो ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की वकालत कर रहे थे, अमेरिकी प्रशासन द्वारा संघर्ष-विराम योजना पेश किए जाने से हैरान रह गए। सूत्र ने बताया कि लेकिन, अमेरिका द्वारा मध्य-पूर्व में अतिरिक्त सैनिक और मरीन भेजने के कदम को देखते हुए, इस कदम को ट्रंप की एक ऐसी चाल के तौर पर देखा जा रहा है जिससे उन्हें यह तय करने में “अधिकतम लचीलापन” मिल सके कि उन्हें आगे क्या करना है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ट्रंप ने ईरान को भेजा 15-सूत्रीय सीजफायर प्लान, अमेरिका के फैसले से इजरायल भी हैरान

ट्रंप ने ईरान को भेजा 15-सूत्रीय सीजफायर प्लान, अमेरिका के फैसले से...

पश्चिम एशिया संकट के बीच ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत, कहा-होर्मुज का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक

पश्चिम एशिया संकट के बीच ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई...

ईरान युद्ध तो रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की दिमाग की उपज थी, डोनाल्ड ट्रम्प बोले- मैंने इस जंग का नहीं था पक्षधर, खुद का किया बचाव

ईरान युद्ध तो रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की दिमाग की उपज थी,...

Texas Refinery Explosion : मिडिल ईस्ट में जंग के बीच टेक्सास की Valero refinery में धमाका , भीषण आग और धुआं दिखा

Texas Refinery Explosion : मिडिल ईस्ट में जंग के बीच टेक्सास की...

Iran-US Ceasefire : ईरान के नये सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका से वार्ता को माने, रिपोर्ट में किया गया दावा

Iran-US Ceasefire : ईरान के नये सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका से...

Australia : ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के Electric Mobility Device चलाने पर लगेगा प्रतिबंध

Australia : ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के...