Turkey-Israel News  :  तुर्की ने इजरायल से तोड़े सारे व्यापारिक रिश्ते , एयरस्पेस और बंदरगाह किए बंद

तुर्की ने गाजा युद्ध को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़े कूटनीतिक तनाव के तहत इजरायल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध तोड़ दिए हैं। गाजा युद्ध (Gaza war) के चलते तुर्की और इजरायल के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तुर्की ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने इज़राइल के साथ सभी वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध (Commercial and economic relations) पूरी तरह से तोड़ने और इज़राइली विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान (Hakan Fidan) ने संसद में संबोधन करते हुए कहा, ‘हमने अपने पोर्ट्स इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिए हैं। तुर्की के जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों (Israeli Ports) पर जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने इज़राइल के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान भी किया और विश्व शक्तियों (world powers) से इज़राइल का समर्थन बंद करने का आग्रह किया।

ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इजरायल को झटका दिया है। बीते साल नवंबर में तुर्की ने इजरायल के राष्ट्रपति के विमान को अपने एयरस्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके चलते उनकी COP29 जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई थी।

अंकारा गाजा पर इजरायल के हमले का मुखर आलोचक रहा है, राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन (President Recep Tayyip Erdogan) ने बार-बार इसकी कार्रवाई को नरसंहार बताया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) और एडॉल्फ हिटलर के बीच तुलना की है।