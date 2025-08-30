  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Turkey-Israel News  :  तुर्की ने इजरायल से तोड़े सारे व्यापारिक रिश्ते , एयरस्पेस और बंदरगाह किए बंद

Turkey-Israel News  :  तुर्की ने इजरायल से तोड़े सारे व्यापारिक रिश्ते , एयरस्पेस और बंदरगाह किए बंद

तुर्की ने गाजा युद्ध को लेकर  बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़े कूटनीतिक तनाव के तहत  इजरायल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध तोड़ दिए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

