  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Turkish transport minister fined : तुर्की के परिवहन मंत्री पर लगाया गया जुर्माना , राजमार्ग चला रहे थे तेज़ गति से गाड़ी

Turkish transport minister fined : तुर्की के परिवहन मंत्री पर लगाया गया जुर्माना , राजमार्ग चला रहे थे तेज़ गति से गाड़ी

  तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू पर अंकारा राजमार्ग पर 225 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाने का वीडियो पोस्ट करने के बाद 9,267 लीरा (280 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Israel Hamas War : गाजा में पत्रकारों समेत 20 लोगों की मौत, अस्पताल पर गिरा था बम
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूएनएससी की आतंकी सूची में सिर्फ मुस्लिमों के नाम, पाकिस्तान ने जताई आपत्ति

यूएनएससी की आतंकी सूची में सिर्फ मुस्लिमों के नाम, पाकिस्तान ने जताई...

Turkish transport minister fined : तुर्की के परिवहन मंत्री पर लगाया गया जुर्माना , राजमार्ग चला रहे थे तेज़ गति से गाड़ी

Turkish transport minister fined : तुर्की के परिवहन मंत्री पर लगाया गया...

Israel Hamas War : गाजा में पत्रकारों समेत 20 लोगों की मौत, अस्पताल पर गिरा था बम

Israel Hamas War : गाजा में पत्रकारों समेत 20 लोगों की मौत,...

फिर शुरू हुआ 1971 नरसंहार का विवाद, पाक्सितान विदेश मंत्री की आलोचना कर रहा है आवामी लीग

फिर शुरू हुआ 1971 नरसंहार का विवाद, पाक्सितान विदेश मंत्री की आलोचना...

अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन ने 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की नोटिस जारी की

अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन ने 50 प्रतिशत...

फार्म हाउस में काम रहे मजदूर पर शेर ने बोला हमला, मजदूर ने किया डट कर सामना- देखें वीडियो

फार्म हाउस में काम रहे मजदूर पर शेर ने बोला हमला, मजदूर...