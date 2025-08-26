Turkish transport minister fined : तुर्की के परिवहन मंत्री पर लगाया गया जुर्माना , राजमार्ग चला रहे थे तेज़ गति से गाड़ी

Turkish transport minister fined : तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू पर अंकारा राजमार्ग पर 225 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाने का वीडियो पोस्ट करने के बाद 9,267 लीरा (280 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया। ये स्पीड कानूनी सीमा से लगभग दोगुना है। खबरों के अनुसार,रविवार को, उरालोग्लू ने अंकारा-निगडे हाईवे पर अपनी गाड़ी की क्लिप शेयर की। वीडियो में लोक संगीत और राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन द्वारा सरकार के बुनियादी ढांचे की प्रशंसा करते हुए दिए गए भाषण के अंशों के साथ, मंत्री की कार की स्पीडोमीटर की गति बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि उनकी कार फास्ट लेन में दूसरों से आगे निकल रही थी।

वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और लोगों में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना के बाद, उरालोग्लू ने जनता से माफी मांगी, तथा तुर्की में सड़क सुरक्षा को लेकर जारी चिंताओं को रेखांकित किया

उरालोग्लू ने एक्स पर एक बयान पोस्ट किया, साथ ही उन्हें मिले ट्रैफ़िक चालान की एक तस्वीर भी पोस्ट की। पोस्ट में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अनजाने में कुछ समय के लिए गति सीमा पार कर ली थी, और अपनी गलती के लिए देश से माफ़ी मांगी।

मंत्री ने आगे कहा, “गति सीमा का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। हमारे हाईवे जेंडरमेरी द्वारा आवश्यक जुर्माना लगाया गया है। मैं जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि अब से मैं और भी अधिक सावधान रहूँगा।”