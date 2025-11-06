थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए..... ममदानी की विक्ट्री स्पीच में हिंदी गाने की धूम, Zohran ने ट्रंप पर साधा निशाना

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है । जोहरान की जीत बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो मैदान में थे जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का भारी समर्थन हासिल था। इस पूरे चुनाव के दौरान ट्रंप लगातार ममदानी को धमकी देते दिखे और हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर को दी जानी वाली फेडरल फंडिंग में भारी कटौती करेंगे। ट्रंप के भारी विरोध करने के बाद भी ममदानी बड़ी जीत हासिल कर नया इतिहास रचा है। ममदानी ने इसे बड़े काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया।

जीत के बाद ममदानी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाषण दिया जिसमें ट्रंप की खूब आलोचना की। जोहरान ममदानी ने अपने भाषण के दौरान ट्रंप की लगातार धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सिर्फ चार शब्द हैं- थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए (Turn the volume up).। ममदानी ने अपने भाषण का अंत बॉलीवुड की फिल्म धूम के टाइटल ट्रैक ‘धूम मचाले’ के साथ किया जिसके बजते ही समर्थकों का जोश और हाई हो गया। ममदानी भाषण के बाद समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते दिखे और उनके समर्थकों ने भी उसी अंदाज में उन्हें हाथ हिलाकर जवाब दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल

ममदानी का वीडियो सोशल मीडिया पर उस पल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बैकग्राउंड में धूम मचाले चल रहा है और ममदानी की पत्नी सीरियाई मूल की कलाकार रमा दुवाजी भी समर्थकों से मिलने आती हैं। वो ममदानी के पास खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हैं. ममदानी उन्हें गले लगाते हैं और किस करते हैं।इसके बाद ममदानी की मां भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर स्टेज पर आकर अपने बेटे को गले लगाती दिखती हैं. ममदानी के पिता महमूद ममदानी भी स्टेज पर आए और उन्होंने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया।

विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र

ट्रंप पर निशाना जोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रमुखता से जिक्र किया. उन्होंने नेहरू के लोकप्रिय स्पीच ‘Tryst witt Destiny’ से प्रमुख अंशों का जिक्र करते हुए कहा, ‘इतिहास में ऐसा पल बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को आवाज मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.’ वहीं, ट्रंप पर निशाना साधते हुए ममदानी ने कहा, ‘अगर कोई शहर है जो ट्रंप जैसे नेता को हराना जानता है तो वही शहर है, जहां वो पैदा हुए। किसी तानाशाह को डराने का सबसे अच्छा तरीका है उन हालात को खत्म करना जिसने उसे ताकत दी. यही तरीका है ट्रंप को रोकने का और अगले ट्रंप को भी.’