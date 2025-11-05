जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद हुई बंपर जीत

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जोहरान ममदानी  ने जीत कर बड़ा इतिहास रचा है। राष्ट्रपति ट्रंप के  इतना विरोध करने के बावजूद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार ममदानी ने चुनावों में परचम लहराया । डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा के खिलाफ जीता।ज़ोहरान ममदानी का सीधा मुकाबला निर्दलीय कैंडिडेट एंड्रयू कुओमो से था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- पंडित जवाहर लाल नेहरू का जिक्र कर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा, नवनिर्वा​चित मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के भाषण में जानें क्या कहा?

मिली जानकारी के मुताबिक   20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो 1969 के बाद से मेयर पद के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग है।  शहर की आबादी लगभग 85 लाख है। ज़ोहरान ममदानी के इस  जीत से शहर के धनी वर्ग के लोगों को चौंका दिया।

न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स का नया स्टार ज़ोहरान ममदानी (34) ने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आमूल-चूल बदलावों का समर्थन किया है।  ममदानी के साहसिक एजेंडे और प्रेरणादायक नजरिए ने न्यूयॉर्क में हज़ारों समर्थकों को अपने पक्ष में कर लिया है. जोहरान ममदानी को वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स और न्यूयॉर्क की रीप्रजेंटेटिव एलेक्ज़ेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे लोगों से भी प्रचार में समर्थन मिला.

जोहरान ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी ने न्यूयॉर्क के एस्टोरिया क्वींस में अपना वोट डाला। ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर वोटर्स को प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, “Let’s go NYC.”मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है, जहां ममदानी की वॉच पार्टी के लिए संगीत कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं।

एंड्रयू कुओमो का खेमा चिंतित

पढ़ें :- New York Mayor Election 2025 : ट्रंप ने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की अपील, 'अगर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी Mayor बने तो...'

न्यूयॉर्क शहर में दशकों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है. इससे एंड्रयू कुओमो का खेमा चिंतित नजर आ रहा है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो के सहयोगी रिकॉर्ड मतदान को लेकर चिंतित हैं. कुओमो की टीम इस बात को लेकर अनिश्चित है कि पहली बार मतदान करने वालों का यह रुझान उदारवादियों को पसंद आएगा या ज़ोहरान ममदानी के युवा समर्थकों को.

कई जगहों के नतीजे जारी

– डेमोक्रेट मिकी शेरिल ने न्यू जर्सी के गवर्नर पद का चुनाव जीता.

– डेमोक्रेट एबिगेल स्पैनबर्गर ने वर्जीनिया के गवर्नर पद का चुनाव जीता.

– डेमोक्रेट आफताब पुरवाल ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सौतेले भाई कोरी बोमन को हराकर सिनसिनाटी मेयर पद का चुनाव जीता.

