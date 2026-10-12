TVS Radeon: त्योहारों से पहले लॉन्च हुई नई TVS Radeon,LED लुक और शानदार कलर्स

TVS Radeon : दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS मोटर कंपनी ने भारतीय बाज़ार में 2026 Radeon कम्यूटर मोटरसाइकिल को ₹67,100-₹73,100 (एक्स-शोरूम) की कीमत रेंज में लॉन्च किया है।

वेरिएंट्स

यह तीन वेरिएंट्स – बेस, डिजी ड्रम और डिजी डिस्क – में उपलब्ध होगी। 2026 TVS Radeon का ओवरऑल डिज़ाइन पहले जैसा ही है।

कलर ऑप्शन

सबसे पहले, 2026 TVS Radeon में कई खास कलर ऑप्शन मिलते हैं। बेस वेरिएंट दो डुअल-टोन कलर स्कीम – Black and Red and Black and Blue – में उपलब्ध होगा। Mid-Spec Digi Drum trim in Black & Red and Black & Orange dual-tone paint shades.में लिया जा सकता है। आखिर में, टॉप-एंड डिजी डिस्क ग्रेड में नया ब्लैक एंड ऑरेंज कलर मिलता है।

ग्राफिक्स और हाइलाइट्स

कंपनी ने डिजी ड्रम और डिजी डिस्क ट्रिम लेवल के साथ रेड एंड ब्लैक डुअल-टोन कलर स्कीम को बरकरार रखा है। 2026 TVS Radeon में फ्यूल टैंक, साइड बॉडी पैनल, रियर बॉडी पैनल और हेडलाइट काउल जैसे कई बॉडी पार्ट्स पर नए ग्राफिक्स और हाइलाइट्स दिए गए हैं।

क्रैश गार्ड्स

पुराने मॉडल से जो कुछ खास चीज़ें इसमें बरकरार रखी गई हैं, उनमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स, सिंगल-पीस सीट और क्रैश गार्ड्स शामिल हैं।

कितनी है कीमत?

इस नई बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये से शुरू होती है. ग्राहकों की सहूलियत के लिए इसे तीन वेरियंट्स में पेश किया गया है:

बेस (BASE): 67,100 रुपये

डीजी ड्रम (DIGI Drum): 70,100 रुपये

डीजी डिस्क (DIGI Disc): 73,100 रुपये

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें पहले वाला ही 109.7cc का भरोसेमंद इंजन लगा है, जो 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी GTT (ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी) है।