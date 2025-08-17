Asia Cup 2025: टीम इंडिया के लिए एक साथ दो बड़ी खुशखबरी, एशिया कप की ट्रॉफी पर फिर होगा कब्जा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। ऐसे में बीसीसीआई जल्द टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है। इस बीच भारत के लिए दो बड़ी खुशखबरी है। जिससे टीम आगामी टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार बन गयी है। दरअसल, कप्तान सूर्य कुमार यादव और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने की पूरी संभावना है। वहीं, सूर्यकुमार अब एशिया कप के लिए मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे।

सूर्य कुमार यादव की हाल ही में हर्निया की सर्जरी कराई थी और वे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब कर रहे थे, जहां उन्होनें फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्या आगामी एशिया कप के लिए मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘सूर्य कुमार यादव ने अपनी फिटनेस साबित कर दी है और एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कुछ दिन पहले तक सूर्यकुमार COE में थे, जहां वो रिहैब प्रोसेस से गुजरे। अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। वह चयन समिति की बैठक में शामिल होंगे।’

एक अन्य रिपोर्ट में अंग्रेजी अखबार ने बताया कि बुमराह ने कुछ दिन पहले चयनकर्ताओं से बात की थी और उन्हें खेलने के लिए अपनी तत्परता के बारे में बताया था। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, “बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति अगले हफ़्ते बैठक करके इस पर चर्चा करेगी।” अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति 19 अगस्त को मुंबई में बैठक कर आगामी एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगी। यह टी-20 प्रारूप में 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा।