दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो बदमाश मुठभेड़ में ढेर, घटना के बाद से थे फरार

उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने दो आरोपियों को गाजियाबाद में मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। ये दोनों बदमाश गोल्डी बराड़-गोदारा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने दो आरोपियों को गाजियाबाद में मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। ये दोनों बदमाश गोल्डी बराड़-गोदारा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। आज 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम से थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है।

बताया जा रहा है कि, एनकाउंटर में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद इनकी मौत हो गयी। दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिए सदस्य हैं। रविन्द्र कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और काफ़ी कारतूस बरामद हुए है। मारे गए बदमाशों की शिनाख्त रविंदर पुत्र कल्लू और अरुण पुत्र राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। रविंद्र हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। वहीं अरुण सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला है।

बता दें कि, बीते 12 सितंबर की सुबह बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली बरेली में केस रजिस्टर हुआ था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
