  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. U19 Asia Cup: अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर मचाई सनसनी, भारत ने फिर छुआ 400+ का आंकड़ा

U19 Asia Cup: अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर मचाई सनसनी, भारत ने फिर छुआ 400+ का आंकड़ा

U19 Asia Cup: दुबई में आज भारत और मलेशिया की अंडर-19 टीमों के बीच एशिया कप अंडर-19 टूर्नामेंट का वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय अंडर-19 बल्लेबाज़ अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक लगाया। कुंडू U19 वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शाल्कविक के बाद कुल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

U19 Asia Cup: दुबई में आज भारत और मलेशिया की अंडर-19 टीमों के बीच एशिया कप अंडर-19 टूर्नामेंट का वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय अंडर-19 बल्लेबाज़ अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक लगाया। कुंडू U19 वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शाल्कविक के बाद कुल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

पढ़ें :- अंडर-19 एशिया कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, मलेशिया को 315 रनों से रौंदा

दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मलेशिया अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसके बाद अभिज्ञान कुंडू की 125 गेंदों में 209 रनों की नाबाद पारी के बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 408 स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुंडू 121 गेंदों में अपने दोहरे शतक पहुंचे। उनकी 209 रनों की पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। इस युवा बल्लेबाज की धमाकेदार पारी ने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

कुंडू के अलावा, वेदांत त्रिवेदी ने 106 गेंदों में 90 रनों की अहम पारी खेली। इससे पहले टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए। मलेशिया की टीम को अब जीत के लिए 409 रन बनाने हैं। जो भारत की घातक गेंदबाजी के सामने आसान नहीं होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अंडर-19 एशिया कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, मलेशिया को 315 रनों से रौंदा

अंडर-19 एशिया कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, मलेशिया को 315...

KKR की एक और बड़ी बोली, बेबी मलिंगा 'मथीशा पथिराना' को खरीदा

KKR की एक और बड़ी बोली, बेबी मलिंगा 'मथीशा पथिराना' को खरीदा

IPL 2026 Auction Live: कैमरून ग्रीन को KKR ने बड़ी रकम में खरीदा, कई बड़े नाम रहे Unsold

IPL 2026 Auction Live: कैमरून ग्रीन को KKR ने बड़ी रकम में...

U19 Asia Cup: अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर मचाई सनसनी, भारत ने फिर छुआ 400+ का आंकड़ा

U19 Asia Cup: अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर...

'कैमरून ग्रीन को KKR ने भले ही 25.20 Crore में खरीदा, पर खिलाड़ी को मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़...' जानें- क्या है IPL नीलामी का अनोखा नियम

'कैमरून ग्रीन को KKR ने भले ही 25.20 Crore में खरीदा, पर...

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट, टीम इंडिया की जर्सी और ऑटोग्राफ वाला बैट भी किया गिफ्ट

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट,...