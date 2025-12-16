U19 Asia Cup: अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर मचाई सनसनी, भारत ने फिर छुआ 400+ का आंकड़ा

U19 Asia Cup: दुबई में आज भारत और मलेशिया की अंडर-19 टीमों के बीच एशिया कप अंडर-19 टूर्नामेंट का वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय अंडर-19 बल्लेबाज़ अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक लगाया। कुंडू U19 वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शाल्कविक के बाद कुल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मलेशिया अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसके बाद अभिज्ञान कुंडू की 125 गेंदों में 209 रनों की नाबाद पारी के बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 408 स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुंडू 121 गेंदों में अपने दोहरे शतक पहुंचे। उनकी 209 रनों की पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। इस युवा बल्लेबाज की धमाकेदार पारी ने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
कुंडू के अलावा, वेदांत त्रिवेदी ने 106 गेंदों में 90 रनों की अहम पारी खेली। इससे पहले टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए। मलेशिया की टीम को अब जीत के लिए 409 रन बनाने हैं। जो भारत की घातक गेंदबाजी के सामने आसान नहीं होगा।