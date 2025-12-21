U19 Asia Cup : फाइनल में वैभव सूर्यवंशी फेल , तूफानी शुरुआत के बाद गंवाया विकेट, मुश्किल में टीम इंडिया

नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 (ACC Men’s Under-19) एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cup 2025 Final) में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम (Indian Under-19 cricket team) का सामना पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम (Pakistan Under-19 cricket team) से हो रहा है। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस निर्णायक मैच में भारत की शुरुआत खराब रही। 348 रन चेज करने उतरी भारतीय टीम ने 5 ओवर में 3 विकेट गंवा दिए। स्‍टार बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का बल्‍ला भी बड़े मैच में नहीं चला। उन्‍होंने अच्‍छी शुरुआत के बाद अपना विकेट गंवा दिया। वैभव ने 10 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली। इस दौरान युवा बैटर ने 1 चौका और 3 सिक्‍स लगाए।