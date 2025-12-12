U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

IND vs UAE U19 Asia Cup: आज (12 दिसंबर) से एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और यूएई के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला मेजबान टीम पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। भारत के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में महज 56 गेंदों में शतक जड़ दिया है।

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेल जा रहे इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उस वक्त टीम का स्कोर 8 रन था। लेकिन, वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने मोर्चा संभाला टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस दौरान वैभव चौके-छक्कों की बरसात करते रहे। उन्होंने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।

बता दें कि 26 ओवर तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 214 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 76 गेंदों में 137 रन और आरोन जॉर्ज 69 गेंदों में 66 रन बनाकर खेल रहे हैं।