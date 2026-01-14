U19 World Cup 2026 : कल से शुरू हो रहा जूनियर क्रिकेटरों का वर्ल्ड कप, वैभव सूर्यवंशी पर होंगे नजरें, देखें- पूरा शेड्यूल

U19 World Cup 2026 : आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप का नया एडिशन कल यानी 15 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसके मैचों की मेजबानी ज़िम्बाब्वे और नामीबिया करने वाले हैं। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान समेत 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। चार ग्रुप में बंटी हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें शुरुआती राउंड-रॉबिन स्टेज के बाद सुपर सिक्स स्टेज में आगे बढ़ेंगी। इसके बाद सुपर- 6 की टॉप दो टीमें सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी। आइये जानते हैं कि आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के मैच कब और किन टीमों के बीच खेले जाने हैं-

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

ग्रुप स्टेज

15 जनवरी 2026 के मैच

भारत बनाम USA, ग्रुप B, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

ज़िम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ग्रुप C, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

तंजानिया बनाम वेस्ट इंडीज़, ग्रुप D, HP ओवल, विंडहोक

16 जनवरी 2026 के मैच

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, ग्रुप C, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, ग्रुप A, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

अफ़ग़ानिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका, ग्रुप D, HP ओवल, विंडहोक

17 जनवरी 2026 के मैच

बांग्लादेश बनाम भारत, ग्रुप बी, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

जापान बनाम श्रीलंका, ग्रुप ए, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

18 जनवरी 2026 के मैच

न्यूजीलैंड बनाम USA, ग्रुप B, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो

जिम्बाब्वे बनाम इंग्लैंड, ग्रुप C, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज, ग्रुप D, HP ओवल, विंडहोक

19 जनवरी 2026 के मैच

पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ग्रुप C, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

आयरलैंड बनाम श्रीलंका, ग्रुप A, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, HP ओवल, विंडहोक

20 जनवरी 2026 के मैच

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, ग्रुप B, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो

ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, ग्रुप A, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

21 जनवरी 2026 के मैच

इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ग्रुप C, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, ग्रुप D, HP ओवल, विंडहोक

22 जनवरी 2026 के मैच

जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ग्रुप C, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

आयरलैंड बनाम जापान, ग्रुप A, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, ग्रुप D, HP ओवल, विंडहोक

23 जनवरी 2026 के मैच

बांग्लादेश बनाम USA, ग्रुप B, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, ग्रुप A, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

24 जनवरी 2026 के मैच

भारत बनाम न्यूजीलैंड, ग्रुप B, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

13-16वें स्थान के लिए प्लेऑफ: A4 बनाम D4, HP ओवल, विंडहोक

सुपर सिक्स

25 जनवरी 2026 के मैच

A1 बनाम D3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

D2 बनाम A3, HP ओवल, विंडहोक

26 जनवरी 2026 के मैच

C1 बनाम B2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

D1 बनाम A2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

13-16वें स्थान का प्लेऑफ़: B4 बनाम C4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

27 जनवरी 2026 के मैच

C2 बनाम B3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

C3 बनाम B1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

28 जनवरी 2026 के मैच

A1 बनाम D2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

29 जनवरी 2026 के मैच

D3 बनाम A2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

30 जनवरी 2026 के मैच

D1 बनाम A3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

B3 बनाम C1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

31 जनवरी 2026 के मैच

B2 बनाम C3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

1 फरवरी 2026 के मैच

B1 बनाम C2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

सेमी-फ़ाइनल

3 फरवरी 2026 के मैच

पहला सेमी-फ़ाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

4 फरवरी 2026 के मैच

दूसरा सेमी-फ़ाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

फ़ाइनल

6 फरवरी 2026 के मैच

फ़ाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे