  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. U19 World Cup 2026: अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इन 16 टीमों ने बनाई जगह, देखें- पूरी लिस्ट

U19 World Cup 2026: अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इन 16 टीमों ने बनाई जगह, देखें- पूरी लिस्ट

U19 World Cup 2026: अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका टीम 16वीं और अंतिम टीम बन गई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज अर्जुन महेश की अगुवाई में, अमेरिकी टीम ने जॉर्जिया के राइडल में घरेलू मैदान पर डबल राउंड-रॉबिन क्वालीफायर में आसानी से जीत हासिल की और 16 अगस्त को कनाडा के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के साथ क्वालीफाई कर लिया। अगले साल नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में टूर्नामेंट खेला जाना है।

By Abhimanyu 
Updated Date

U19 World Cup 2026: अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका टीम 16वीं और अंतिम टीम बन गई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज अर्जुन महेश की अगुवाई में, अमेरिकी टीम ने जॉर्जिया के राइडल में घरेलू मैदान पर डबल राउंड-रॉबिन क्वालीफायर में आसानी से जीत हासिल की और 16 अगस्त को कनाडा के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के साथ क्वालीफाई कर लिया। अगले साल नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में टूर्नामेंट खेला जाना है।

पढ़ें :- Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के पावन मौके पर तुलसी से जुड़े करें ये पांच उपाय, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य

साउथ अफ्रीका में 2024 के एडिशन की शीर्ष 10 टीमों और पूर्ण सदस्य मेज़बान ज़िम्बाब्वे ने 2026 के आयोजन के लिए स्वतः योग्यता प्राप्त कर ली है। इन टीमों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। अंतिम पांच टीमों का निर्धारण दुनिया भर के क्षेत्रीय क्वालीफायर के माध्यम से किया गया। अफ्रीका क्वालीफायर से तंजानिया, अमेरिका क्वालीफायर से यूएसए, एशिया क्वालीफायर से अफगानिस्तान, पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से जापान और यूरोप क्वालीफायर से स्कॉटलैंड ने अपनी जगह पक्की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

U19 World Cup 2026: अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इन 16 टीमों ने बनाई जगह, देखें- पूरी लिस्ट

U19 World Cup 2026: अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इन...

पंत की चोट से BCCI ने लिया बड़ा सबक, घरेलू क्रिकेट के लिए लाया नया रिप्लेसमेंट नियम

पंत की चोट से BCCI ने लिया बड़ा सबक, घरेलू क्रिकेट के...

गंभीर और धोनी के बीच गिले-शिकवे खत्म? मुस्कुराते हुए दोनों दिग्गजों की फोटो वायरल

गंभीर और धोनी के बीच गिले-शिकवे खत्म? मुस्कुराते हुए दोनों दिग्गजों की...

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का निधन, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का निधन, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

'मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में PAK के खिलाफ खेलने से मना कर दे...' पाकिस्तानी क्रिकेटर को शर्मनाक हार का सताने लगा डर

'मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में PAK के खिलाफ...

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं सान‍िया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप हुई सगाई, अरबपति परिवार से है नाता

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं सान‍िया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप...