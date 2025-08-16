U19 World Cup 2026: अगले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इन 16 टीमों ने बनाई जगह, देखें- पूरी लिस्ट

U19 World Cup 2026: अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका टीम 16वीं और अंतिम टीम बन गई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज अर्जुन महेश की अगुवाई में, अमेरिकी टीम ने जॉर्जिया के राइडल में घरेलू मैदान पर डबल राउंड-रॉबिन क्वालीफायर में आसानी से जीत हासिल की और 16 अगस्त को कनाडा के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के साथ क्वालीफाई कर लिया। अगले साल नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में टूर्नामेंट खेला जाना है।

साउथ अफ्रीका में 2024 के एडिशन की शीर्ष 10 टीमों और पूर्ण सदस्य मेज़बान ज़िम्बाब्वे ने 2026 के आयोजन के लिए स्वतः योग्यता प्राप्त कर ली है। इन टीमों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज शामिल हैं। अंतिम पांच टीमों का निर्धारण दुनिया भर के क्षेत्रीय क्वालीफायर के माध्यम से किया गया। अफ्रीका क्वालीफायर से तंजानिया, अमेरिका क्वालीफायर से यूएसए, एशिया क्वालीफायर से अफगानिस्तान, पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से जापान और यूरोप क्वालीफायर से स्कॉटलैंड ने अपनी जगह पक्की है।