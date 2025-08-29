  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Ukrainian naval ship ‘Simferopol’ :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज ‘सिम्फ़रोपोल’ रूसी समुद्री ड्रोन द्वारा डूबा

Ukrainian naval ship ‘Simferopol’ :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज ‘सिम्फ़रोपोल’ रूसी समुद्री ड्रोन द्वारा डूबा

रूस और यूक्रेन बीच चल रही जंग में दोनों देश एक दूसरे पर अत्याधुनिक हथ्यिारों से हमला कर रहे है। ताजा हमलों में रूस ने  यूक्रेन के नौसैनिक जहाज 'सिम्फ़रोपोल' पर ड्रोन हमला करके ध्वस्त कर दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ukrainian naval ship ‘Simferopol’ :  रूस और यूक्रेन बीच चल रही जंग में दोनों देश एक दूसरे पर अत्याधुनिक हथ्यिारों से हमला कर रहे है। ताजा हमलों में रूस ने  यूक्रेन के नौसैनिक जहाज ‘सिम्फ़रोपोल’ पर ड्रोन हमला करके ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन डेन्यूब नदी के डेल्टा में सिम्फेरोपोल के नष्ट होने की घोषणा की। खबरो के अनुसार,यह जहाज, जो कथित तौर पर एक दशक से भी अधिक समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज था, ओडेसा क्षेत्र के पास काम कर रहा था जब उसे निशाना बनाया गया।

पढ़ें :- Russian Drone And Missile Attack :  रूस ने यूक्रेन पर फिर किया घातक अटैक,  कीव को बनाया निशाना; 3 की मौत 24 घायल

लगुना श्रेणी का जहाज, सिम्फेरोपोल, 2019 में लॉन्च किया गया था और दो साल बाद यूक्रेन की नौसेना में शामिल हो गया, और एक दशक से भी ज़्यादा समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज बन गया। इसे रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार और ऑप्टिकल टोही के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 30 मिमी AK-306 तोपखाना प्रणाली से लैस है।

रूस ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव (capital is Kyiv) पर रात में ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए, 48 घायल हुए और यूरोपीय संघ के राजनयिक कार्यालयों को नुकसान पहुंचा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ukrainian naval ship 'Simferopol' :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज 'सिम्फ़रोपोल' रूसी समुद्री ड्रोन द्वारा डूबा

Ukrainian naval ship 'Simferopol' :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज 'सिम्फ़रोपोल' रूसी समुद्री...

Thailand's PM Patongtarn Shinawatra : थाईलैंड की PM पैटोंगटार्न शिनावात्रा को अदालत ने किया बर्खास्त, राजनीति में तूफान

Thailand's PM Patongtarn Shinawatra : थाईलैंड की PM पैटोंगटार्न शिनावात्रा को अदालत...

 दुनिया की द‍िग्‍गज कंपनी Airbus ने महिंद्रा के साथ की बड़ी डील , भारत में बनेगी H125 हेलीकॉप्टर की बॉडी

 दुनिया की द‍िग्‍गज कंपनी Airbus ने महिंद्रा के साथ की बड़ी डील...

India-US Tariff War : सस्ता रूसी तेल छोड़े या टैरिफ का दर्द बर्दाश्त करे भारत? दोनों में कौन सा विकल्प चुनने में है कम नुकसान!

India-US Tariff War : सस्ता रूसी तेल छोड़े या टैरिफ का दर्द...

अमेरिकी सलाहकार का दावा भारत को टैरिफ पर मिल सकती है 25 प्रतिशत की छूट

अमेरिकी सलाहकार का दावा भारत को टैरिफ पर मिल सकती है 25...

PM Modi Japan Visit : पीएम मोदी के स्वागत में जापानी महिलाओं ने भारतीय पोशाक में गाया लोकगीत , दिखी भारतीय परंपरा की झलक

PM Modi Japan Visit : पीएम मोदी के स्वागत में जापानी महिलाओं...