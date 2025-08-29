Ukrainian naval ship ‘Simferopol’ :  यूक्रेन का नौसैनिक जहाज ‘सिम्फ़रोपोल’ रूसी समुद्री ड्रोन द्वारा डूबा

Ukrainian naval ship ‘Simferopol’ : रूस और यूक्रेन बीच चल रही जंग में दोनों देश एक दूसरे पर अत्याधुनिक हथ्यिारों से हमला कर रहे है। ताजा हमलों में रूस ने यूक्रेन के नौसैनिक जहाज ‘सिम्फ़रोपोल’ पर ड्रोन हमला करके ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन डेन्यूब नदी के डेल्टा में सिम्फेरोपोल के नष्ट होने की घोषणा की। खबरो के अनुसार,यह जहाज, जो कथित तौर पर एक दशक से भी अधिक समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज था, ओडेसा क्षेत्र के पास काम कर रहा था जब उसे निशाना बनाया गया।

लगुना श्रेणी का जहाज, सिम्फेरोपोल, 2019 में लॉन्च किया गया था और दो साल बाद यूक्रेन की नौसेना में शामिल हो गया, और एक दशक से भी ज़्यादा समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज बन गया। इसे रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार और ऑप्टिकल टोही के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 30 मिमी AK-306 तोपखाना प्रणाली से लैस है।

रूस ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव (capital is Kyiv) पर रात में ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए, 48 घायल हुए और यूरोपीय संघ के राजनयिक कार्यालयों को नुकसान पहुंचा।