  3. UP Board Exams 2026 : 18 फरवरी से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा, नई गाइडलाइंस जारी, केंद्रों की पहले और सख्त हुई सुरक्षा

यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams) को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। 18 फरवरी से शुरू हो रही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams) को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। 18 फरवरी से शुरू हो रही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Board of Secondary Education) की ओर से 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं पूरे प्रदेश में परीक्षाएं दो पारियों में आयोजित होगी।

परीक्षा का समय और शेड्यूल

ऑफिशियल नोटिफिकेशन (Official Notification) के अनुसार, पहली पारी की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। कक्षा 10 की परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से होगी, इसके बाद कंप्यूटर का पेपर होगा। वहीं, तैयारी की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा (Additional Chief Secretary Partha Sarathi Sen Sharma) की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, निदेशक और बोर्ड सचिव भी शामिल रहे। बैठक में जिला स्तर पर बनाए गए कमांड और कंट्रोल रूम की नियमित जांच करने और परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि केंद्रों पर पर्याप्त फर्नीचर, साफ टॉयलेट पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

परीक्षा केंद्रों पर भी सख्त सुरक्षा

सरकार ने सभी परीक्षा केंद्रों के कंट्रोल रूम पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती अनिवार्य की है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी कंट्रोल रूम में सही ढंग से दर्ज की जाए और सभी व्यवस्थाएं समय में पूरी हो। कमरों में तैनात में निरीक्षकों और उनके पहचान पत्रों का गहन सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं संवेदनशील केंद्रों पर उड़न दस्तों को विशेष निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके।

प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा

बोर्ड सचिव (Board Secretary) ने प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं रखने वाले कमरों की सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही परीक्षाओं से जुड़ी सोशल मीडिया अफवाहों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित तरीके से निर्धारित केंद्रों तक पहुंचाने के भी निर्देश जारी हुए हैं।

छात्रों के लिए बोर्ड की सलाह

बोर्ड ने छात्रों को अंतिम दिनों में केवल रिवीजन पर ध्यान देने की सलाह दी है. मॉडल पेपर हल करने, नोट्स दोहराने और शिक्षकों से शंकाएं दूर करने की बात कही है। आखिरी समय में नए विषय शुरू न करने, नियमित दिनचर्या बनाए रखने, पर्याप्त नींद लेने और संतुलित आहार लेने की भी सलाह दी गई है। वहीं बोर्ड के अनुसार छात्रों को परीक्षा केंद्रों समय पर पहुंचना होगा और देर से पहुंचने वाले छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि छात्र तनाव से दूर रहे और दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर छात्र पेरेंट्स या शिक्षकों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा सहायता के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन 14416 और 800-891-4416 भी उपलब्ध है।

