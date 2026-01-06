UP Cabinet Meeting : सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति सहित समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2026 को लोकभवन (Lok Bhawan) में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मुहर लगी। मुख्य रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति को लागू करने के लिए नियमावली को मंजूरी मिली, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2026 को लोकभवन (Lok Bhawan) में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मुहर लगी। मुख्य रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति को लागू करने के लिए नियमावली को मंजूरी मिली, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा व्यावसायिक भूमि की गिफ्ट डीड में छूट संबंधी प्रस्ताव। लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में बस अड्डा निर्माण और अन्य विकास संबंधी प्रस्ताव शामिल थे।

