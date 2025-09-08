  1. हिन्दी समाचार
  3. मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री जी से करूंगी शिकायत

आगरा के विकास भवन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में बैठक होनी थी लेकिन बैठक में कोई जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण माहौल गरमा गया। वहीं, ​कैबिनेट मंत्री ने तुरंत बैठक को स्थगित कर दिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

आगरा। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच चल रही तनातनी की बानगी आगरा में देखने को मिली। सोमवार को कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में होने वाली किसान बैठक में कोई ​अधिकारी ही नहीं पहुंचा। इसको लेकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक को स्थगित कर दिया। साथ ही, मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की भी बात कही।

दरअसल, आगरा के विकास भवन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में बैठक होनी थी लेकिन बैठक में कोई जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण माहौल गरमा गया। वहीं, ​कैबिनेट मंत्री ने तुरंत बैठक को स्थगित कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि, 12 बजे तक कोई ​अधिकारी उपस्थित नहीं है और कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता है। इसकी शिकायत मैं मुख्यमंत्री जी से करूंगी।

किसानों में आक्रो​श
वहीं, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए होने वाली इस बैठक के स्थगित होने के बाद उन्होंने नाराजगी भी जताई। किसान नेताओं ने “आगरा प्रशासन मुर्दाबाद” के नारे लगाए और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। किसानों का भी आरोप है कि, लंबे समय से उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

 

