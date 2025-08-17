UP T20 League 2025 Live Stream: आज से यूपी टी20 लीग के तीसरे सीजन का आगाज, जानें- शेड्यूल, स्क्वॉड और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

UP T20 League 2025 Live Stream: एशिया कप 2025 से पहले भारत के अलग-अलग राज्यों में टी20 लीग्स खेली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज (17 अगस्त) से यूपी टी20 लीग के तीसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है, जहां पर भुवनेश्वर कुमार, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आइये इस टी20 लीग की सभी टीमों का स्क्वॉड, शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स में एक नजर डाल लेते हैं-

6 टीमों के बीच खेले जाएंगे 34 मुकाबले

यूपी टी20 लीग के तीसरे सीजन में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें नोएडा किंग्स, गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कन्स, कानपुर सुपरस्टार्स, मेरठ मावेरिक्स और काशी रुद्रास शामिल हैं। लीग स्टेज में सभी टीमें यूपी टी20 अंक तालिका में टॉप 4 में बने रहने की कोशिश करेंगी। अंतिम स्थान की 2 टीमें प्लेऑफ से पहले बाहर हो जाएंगी। लीग का पहला मैच आज रिंकू सिंह की मेरठ मावेरिक्स और समीर रिजवी की कानपूर सुपरस्टार्स के बीच खेला जाएगा।

यूपी टी20 लीग 2025 का पूरा शेड्यूल

17 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स vs कानपूर सुपरस्टार्स (7:30 PM IST)

18 अगस्त: काशी रुद्रास vs गोरखपुर लायंस (3:30 PM IST)

18 अगस्त: नोएडा किंग्स vs लखनऊ फाल्कन्स (7:30 PM IST)

19 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स vs काशी रुद्रास (3:30 PM IST)

19 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स vs लखनऊ फाल्कन्स (7:30 PM IST)

20 अगस्त: नोएडा किंग्स vs गोरखपुर लायंस (3:30 PM IST)

20 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स vs कानपूर सुपरस्टार्स (7:30 PM IST)

21 अगस्त: नोएडा किंग्स vs काशी रुद्रास (3:30 PM IST)

21 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स vs गोरखपुर लायंस (7:30 PM IST)

22 अगस्त: नोएडा किंग्स vs कानपूर सुपरस्टार्स (3:30 PM IST)

22 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स vs गोरखपुर लायंस (7:30 PM IST)

23 अगस्त: काशी रुद्रास vs मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM IST)

23 अगस्त: गोरखपुर लायंस vs कानपूर सुपरस्टार्स (7:30 PM IST)

24 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स vs नोएडा किंग्स (3:30 PM IST)

24 अगस्त: काशी रुद्रास vs लखनऊ फाल्कन्स (7:30 PM IST)

25 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स vs मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM IST)

25 अगस्त: काशी रुद्रास vs गोरखपुर लायंस (7:30 PM IST)

26 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स vs नोएडा किंग्स (3:30 PM IST)

26 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स vs काशी रुद्रास (7:30 PM IST)

27 अगस्त: लखनऊ फाल्कन्स vs मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM IST)

27 अगस्त: गोरखपुर लायंस vs नोएडा किंग्स (7:30 PM IST)

28 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स vs लखनऊ फाल्कन्स (3:30 PM IST)

28 अगस्त: नोएडा किंग्स vs काशी रुद्रास (7:30 PM IST)

29 अगस्त: गोरखपुर लायंस vs मेरठ मावेरिक्स (3:30 PM IST)

29 अगस्त: कानपूर सुपरस्टार्स vs नोएडा किंग्स (7:30 PM IST)

30 अगस्त: गोरखपुर लायंस vs लखनऊ फाल्कन्स (3:30 PM IST)

30 अगस्त: काशी रुद्रास vs मेरठ मावेरिक्स (7:30 PM IST)

31 अगस्त: गोरखपुर लायंस vs कानपूर सुपरस्टार्स (3:30 PM IST)

31 अगस्त: मेरठ मावेरिक्स vs नोएडा किंग्स (7:30 PM IST)

01 सितंबर: लखनऊ फाल्कन्स vs काशी रुद्रास (7:30 PM IST)

कहां खेले जाएंगे मैच और कैसे देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग

यूपी टी20 लीग 2025 के सभी मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर होगी।

यूपी टी20 लीग 2025 की 6 टीमों की फुल स्क्वाड

नोएडा किंग्स: शिवम चौधरी (कप्तान), अनिवेश चौधरी, काव्या तेवतिया, मोहम्मद अमान, नलिन मिश्रा, प्रियांशु पांडे, राहुल राजपाल, मोहम्मद आशियान, प्रशांत वीर, आदित्य शर्मा, अजय कुमार, जसमेर धनकड़, कर्ण शर्मा, कुणाल त्यागी, मोहम्मद शरीम, नमन तिवारी।

गोरखपुर लायंस: ध्रुव जुरेल (कप्तान), अलमास शौकत, अंचित यादव, निशांत कुशवाह, सिद्धार्थ यादव, विजय यादव, अक्षदीप नाथ, प्रिंस यादव, शिवम शर्मा, आर्यन जुयाल, हरदीप सिंह, अब्दुल रहमान, अंकित चौधरी, कुणाल यादव, पूर्णांक त्यागी, रोहित द्विवेदी, विशाल निषाद, यश दयाल।

लखनऊ फाल्कन्स: प्रियम गर्ग (कप्तान), अक्षु बाजवा, मोहम्मद सैफ, समर्थ सिंह, समीर चौधरी, अंकुर चौहान, किशन सिंह, कृतज्ञ सिंह, सुमित अग्रवाल, विप्रज निगम, आराध्या यादव, प्रांजल सैनी, शोएब सिद्दीकी, अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, नवनीत कुमार, निशांत गौड़, पर्व सिंह।

कानपुर सुपरस्टार: समीर रिज़वी (कप्तान), आदर्श सिंह, इंजमाम हुसैन, मानव सिंधु, यशु प्रधान, सौभाग्य मिश्रा, शौर्य सिंह, शुभंकर शुक्ला, अभिषेक पांडे, आकिब खान, बॉबी यादव, मोहसिन खान, मुकेश कुमार, पंकज कुमार, प्रियांशु गौतम, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार।

मेरठ मावेरिक्स: रिंकू सिंह (कप्तान), दिव्यांश जोशी, दिव्यांश राजपूत, माधव कौशिक, ऋतुराज शर्मा, सचिन सिंह, स्वास्तिक चिकारा, रितिक वत्स, विशाल चौधरी, अक्षय दुबे, आदित्य कुमार सिंह, कार्तिक त्यागी, रजत संसारवाल, वैभव चौधरी, विजय कुमार, यश गर्ग, जीशान अंसारी।

काशी रुद्र: करण शर्मा (कप्तान), अभिषेक गोस्वामी, अरनव बलियान, शुभम चौबे, सुधांशु सोनकर, उवैस अहमद, यशोवर्धन सिंह, अमर चौधरी, ऋषभ राजपूत, सक्षम राय, उपेंद्र यादव, अटल बिहारी राय, भव्य गोयल, दीपांशु यादव, हर्ष पायल, शिवा सिंह, शिवम मावी, सुनील कुमार।