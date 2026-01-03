  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Weather Alert : यूपी में अगले 24 घंटे रहने वाले हैं भारी, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

UP Weather Alert : यूपी में अगले 24 घंटे रहने वाले हैं भारी, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

यूपी में नए साल की शुरुआत के साथ ही कुदरत का कहर बरस रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच अब घने कोहरे ने प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी के लिए बेहद डरावना अनुमान जताया है, जिसमें प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में नए साल की शुरुआत के साथ ही कुदरत का कहर बरस रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच अब घने कोहरे ने प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी के लिए बेहद डरावना अनुमान जताया है, जिसमें प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी हवाओं और नमी के कारण शनिवार की सुबह कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी (Zero Visibility) रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

पढ़ें :- UP Rain Alert: नए साल पर बारिश में भीगने को रहें तैयार; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट : इन जिलों में छाएगा बहुत घना कोहरा

मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, निम्नलिखित जिलों में कोहरे की चादर इतनी मोटी होगी कि सामने देख पाना भी मुश्किल होगा। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाके।

येलो अलर्ट : इन जिलों में छाई रहेगी धुंध की चादर

प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहां विजिबिलिटी कम रहने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाके।

पढ़ें :- उन्नाव रेप पीड़िता की चेतावनी, कहा- कुलदीप सिंह सेंगर मुझे फूलन देवी बनने पर मजबूर कर देगा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार नहीं,बीसीसीआई के फैसले का किया स्वागत 

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार...

लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने जय प्रकाश सैनी, जल्द करेंगे कार्यभार ग्रहण

लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने जय प्रकाश सैनी, जल्द करेंगे कार्यभार...

VIDEO-पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का देवरिया जेल में आमरण अनशन जारी, हालत नाजुक, कांग्रेस बोली- सत्ता और सिस्टम है चुप

VIDEO-पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का देवरिया जेल में आमरण अनशन जारी, हालत...

Magh Mela 2026 : आस्था के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, जानें पवित्र स्नान की सभी तारीखें

Magh Mela 2026 : आस्था के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं ने...

VIDEO: पत्नी के छोड़ कर जाने के बाद युवक चढ़ा पानी की टंकी पर दी कूदने की धमकी, पुलिस से की अनोखी मांग, सुनकर हसी नहीं रोक पाए लोग

VIDEO: पत्नी के छोड़ कर जाने के बाद युवक चढ़ा पानी की...

Magh Mela 2026 : आस्था का सबसे बड़ा संगम 'माघ मेला' शुरू, फुल एक्शन मोड में CM योगी, बोले-मेले में लापरवाही हुई तो...

Magh Mela 2026 : आस्था का सबसे बड़ा संगम 'माघ मेला' शुरू,...