UP Weather Alert : यूपी में अगले 24 घंटे रहने वाले हैं भारी, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

लखनऊ। यूपी में नए साल की शुरुआत के साथ ही कुदरत का कहर बरस रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच अब घने कोहरे ने प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी के लिए बेहद डरावना अनुमान जताया है, जिसमें प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी हवाओं और नमी के कारण शनिवार की सुबह कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी (Zero Visibility) रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

ऑरेंज अलर्ट : इन जिलों में छाएगा बहुत घना कोहरा

मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, निम्नलिखित जिलों में कोहरे की चादर इतनी मोटी होगी कि सामने देख पाना भी मुश्किल होगा। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाके।

येलो अलर्ट : इन जिलों में छाई रहेगी धुंध की चादर

प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहां विजिबिलिटी कम रहने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाके।