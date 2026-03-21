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Updated Xiaomi su7 :  अपडेटेड Xiaomi 902 किमी रेंज ,  Nvidia Thor AGX द्वारा संचालित असिस्टेड ड्राइविंग फीचर्स

चीनी तकनीक दिग्गज Xiaomi ने अपडेटेड Xiaomi SU7 सेडान लॉन्च की है। नए वर्जन में परफॉर्मेंस, रेंज और केबिन टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। आइए कुछ प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Updated Xiaomi su7 :  चीनी तकनीक दिग्गज Xiaomi ने अपडेटेड Xiaomi SU7 सेडान लॉन्च की है। नए वर्जन में परफॉर्मेंस, रेंज और केबिन टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। आइए कुछ प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। इसमें CTB (सेल-टू-बॉडी) बैटरी दी गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 902 किलोमीटर (CLTC) तक की रेंज प्रदान करती है। इंटेलिजेंस के मामले में, Xiaomi SU7 में डुअल-चिप सेटअप है, जिसमें केबिन कंप्यूटिंग के लिए Snapdragon 8 Gen 3 और असिस्टेड ड्राइविंग के लिए NVIDIA DRIVE AGX Thor शामिल हैं।

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कीमत
चीनी बाजार में स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 219,900 आरएमबी (29.69 लाख रुपये), प्रो वेरिएंट की कीमत 249,900 आरएमबी (33.74 लाख रुपये) और मैक्स वेरिएंट की कीमत 303,900 आरएमबी (41.03 लाख रुपये) से शुरू होती है।

 वाटर ड्रॉप हेडलाइट्स
नई पीढ़ी की Xiaomi SU7, मूल मॉडल की लग्जरी C-सेगमेंट सेडान की खूबियों को बरकरार रखती है। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर और व्हीलबेस 3 मीटर है। वाटर ड्रॉप हेडलाइट्स और हेलो टेललाइट्स जैसे सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट्स पिछली पीढ़ी से लिए गए हैं।

इंटीग्रेटेड रडार
साथ ही इसमें बेहतर एयरोडायनामिक्स और सेंसिंग के लिए इंटीग्रेटेड रडार के साथ एक नया फ्रंट ग्रिल भी दिया गया है।

एम्बिएंट लाइटिंग
SU7 के साथ, Xiaomi ने कस्टमाइज़ेशन विकल्पों की रेंज को बढ़ाया है, जिसमें कोस्टल ब्लू, ब्लेज़िंग रेड और विरिडियन ग्रीन सहित नौ बाहरी रंग विकल्प शामिल हैं। केबिन के अंदर, प्रीमियम सामग्रियों, 3,600 मिमी से अधिक क्षेत्र में फैली नई एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेशन, हीटिंग जैसी सुविधाओं से लैस सीटों के साथ एक
महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।

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नौ एयरबैग स्टैंडर्ड
इस रेंज के सभी मॉडलों में नौ एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं और बैटरी पैक को पंचर, घिसाव और थर्मल घटनाओं से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ओनर-मैनेजमेंट फीचर्स
कंपनी ने नए SU7 में नए ओनर-मैनेजमेंट फीचर्स, बैकअप डोर-अनलॉक सिस्टम और उन्नत बैटरी सुरक्षा निगरानी भी शामिल की है।

ज़ीरो-ग्रेविटी पोजिशनिंग
साथ ही आगे बैठे यात्री के लिए वैकल्पिक ज़ीरो-ग्रेविटी पोजिशनिंग की सुविधा भी दी गई है।

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