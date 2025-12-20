  1. हिन्दी समाचार
  3. US Army Air Strike In Syria :  सीरिया पर अमेरिका का बड़ा हमला,आतंकी ठिकानों पर बमबारी में कई लड़ाके ढेर

अमेरिका ने सीरिया पर बड़ा हवाई हमला किया है।  सीरिया में तैनात अमेरिकी सेना के जवानों पर ISIS के लड़ाकों ने हमला किया तो अमेरिका सेना ने आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला करके बदला लिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

