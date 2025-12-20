US Army Air Strike In Syria :  सीरिया पर अमेरिका का बड़ा हमला,आतंकी ठिकानों पर बमबारी में कई लड़ाके ढेर

अमेरिका ने सीरिया पर बड़ा हवाई हमला किया है। सीरिया में तैनात अमेरिकी सेना के जवानों पर ISIS के लड़ाकों ने हमला किया तो अमेरिका सेना ने आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला करके बदला लिया।खबरों के अनुसार, अमेरिकी सेना ने सीरिया के आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ ऑपरेशन ‘हॉकआई स्ट्राइक’ (‘Hawkeye Strike’) शुरू किया है, जिसके तहत सेना ने इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक (ISIS) के 70 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। हमले में कई आतंकी ढेर हुए हैं और सभी ठिकाने तबाह हो गए हैं। इन हमलों में अमेरिकी सेना ने ISIS को भारी नुकसान पहुंचाया।

अमेरिका ने सीरिया के पल्मायरा शहर में गत 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की मौत का बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ (US Defense Secretary Pete Hegseth) और खुद राष्ट्रपति ट्रंप (President Trump) ने इस हमले की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री हेगसेथ (Defense Minister Hegseth) ने अपने X हैंडल पर पोस्ट में मध्य सीरिया में अमेरिकी सेना के हॉकआई अभियान के बारे में बताया।

रक्षा मंत्री हेगसेथ बताया कि सीरिया में ISIS के ठिकानों और लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है। जिस दिन अमेरिकी सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला हुआ था, उसी दिन चेतावनी दी गई थी कि बर्बर हमले का बदला लिया जाएगा। हमलावर दुनिया के जिस भी कोने में छिपा होगा, वहां घुसकर हमलावर को मौत की सजा देकर बदला लेंगे।