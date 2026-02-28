  1. हिन्दी समाचार
  टैरिफ पर US कोर्ट के फैसले से उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों बिलियन डॉलर मिल सकते हैं वापस : डोनाल्ड ट्रंप

टैरिफ पर US कोर्ट के फैसले से उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों बिलियन डॉलर मिल सकते हैं वापस : डोनाल्ड ट्रंप

US Supreme Court ruling on tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। ट्रंप ने एक हफ़्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके बड़े ग्लोबल टैरिफ़ को रद्द करने के फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि इस फ़ैसले से “सैकड़ों अरब डॉलर उन देशों और कंपनियों को वापस मिल सकते हैं जो कई सालों से यूएसए को ‘धोखा’ दे रही हैं।”

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, “टैरिफ के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों बिलियन डॉलर वापस मिल सकते हैं जो कई सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका को “लूट” रही हैं, और अब, इस फैसले के अनुसार, असल में ऐसा और भी ज़्यादा लेवल पर जारी रख सकती हैं। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के मन में यह बात नहीं थी!”

ट्रंप ने आगे लिखा, “यह समझ में नहीं आता कि जिन देशों और कंपनियों ने दशकों तक हमारा फ़ायदा उठाया, अरबों-अरबों डॉलर लिए जो उन्हें नहीं मिलने चाहिए थे, वे अब इस बहुत निराशाजनक फैसले के कारण बिना वजह “अचानक मिलने वाले फ़ायदे” के हकदार होंगे, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। क्या इस केस की दोबारा सुनवाई या फिर से फ़ैसला मुमकिन है?”

