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ईरान में अमेरिकी सेना ने कर दिखाया ‘मिशन इम्पॉसिबल’, अपने लापता पायलट को ढूंढ निकाला

The US military rescued its pilot : ईरान ने शुक्रवार को अलग-अलग हमलों में अमेरिका के दो मिलिट्री विमानों को मार गिराया था। जिनमें से एक विमान F-15E का पायलट लापता था, लेकिन युद्ध के बीच अमेरिकी सेना बड़े मिशन को अंजाम देते हुए अपने पायलट को सूरक्षित ढूंढ निकाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने देश सबसे साहसिक मिशन करार दिया है।

By Abhimanyu 
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The US military rescued its pilot : ईरान ने शुक्रवार को अलग-अलग हमलों में अमेरिका के दो मिलिट्री विमानों को मार गिराया था। जिनमें से एक विमान F-15E का पायलट लापता था, लेकिन युद्ध के बीच अमेरिकी सेना बड़े मिशन को अंजाम देते हुए अपने पायलट को सूरक्षित ढूंढ निकाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने देश सबसे साहसिक मिशन करार दिया है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘हमने उसे बचा लिया! मेरे प्यारे अमेरिकी साथियों, पिछले कुछ घंटों में, अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह अभियान हमारे एक बेहतरीन क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था, जो एक बहुत ही सम्मानित कर्नल भी हैं, और मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं! यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के पीछे फंसा हुआ था, और हमारे दुश्मन उसका लगातार पीछा कर रहे थे—जो हर घंटे उसके और करीब आते जा रहे थे। लेकिन वह कभी भी सचमुच अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर-इन-चीफ, युद्ध सचिव, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और उसके साथी योद्धा दिन-रात 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नज़र रख रहे थे, और उसे बचाने के लिए पूरी लगन से योजना बना रहे थे।’

ट्रंप ने आगे लिखा, ‘मेरे निर्देश पर, अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दर्जनों विमान भेजे, जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे। उसे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वह जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह चमत्कारिक खोज और बचाव अभियान, कल एक और बहादुर पायलट के सफल बचाव के अतिरिक्त है—जिसकी हमने कल पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हम अपने दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि दो अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के काफी अंदर से, अलग-अलग अभियानों में बचाया गया है।’

उन्होंने कहा, ‘हम कभी भी किसी अमेरिकी योद्धा को पीछे नहीं छोड़ेंगे! यह तथ्य कि हम इन दोनों अभियानों को बिना किसी एक भी अमेरिकी सैनिक के मारे जाने या घायल हुए बिना सफलतापूर्वक पूरा कर पाए, यह एक बार फिर साबित करता है कि हमने ईरान के आसमान पर ज़बरदस्त हवाई वर्चस्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। यह एक ऐसा क्षण है जिस पर सभी अमेरिकियों—चाहे वे रिपब्लिकन हों, डेमोक्रेट हों या कोई और—को गर्व महसूस करना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। हमारे पास सचमुच दुनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है। ईश्वर अमेरिका की रक्षा करे, ईश्वर हमारे सैनिकों की रक्षा करे, और सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं!’

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