  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. US-Israel Iran War : इजरायल ने ईरान के Isfahan airport पर किया हमला , लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने का किया दावा

US-Israel Iran War : इजरायल ने ईरान के Isfahan airport पर किया हमला , लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने का किया दावा

ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। इजरायल और ईरान दोनो तरफ से जवाबी हमले हो रहे है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Israel-Iran War: इजरायल ने किया दावा तहरान में हुए हमले मारे गए ईरान के नए रक्षा मंत्री माजिद
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

US-Israel Iran War : इजरायल ने ईरान के Isfahan airport पर किया हमला , लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने का किया दावा

US-Israel Iran War : इजरायल ने ईरान के Isfahan airport पर किया...

पीएम मोदी ने नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव पर दी बधाई, बोले- शांति-समृद्धि के लिए मिलकर काम करेगा भारत

पीएम मोदी ने नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव पर दी बधाई, बोले- शांति-समृद्धि...

अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान पर कांग्रेस मोदी सरकार पर फायर, बोली- 'खुद को 56 इंच का सीना वाला नेता हो गया है कायर और समझौतावादी ’

अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान पर कांग्रेस मोदी सरकार पर फायर, बोली-...

Balen Shah Jeevan Parichay: इंजीनियर,रैपर फिर काठमांडू का मेयर बन बालेन शाह ऐसे चढ़े सत्ता की सीढ़ियां, अब चलाएंगे नेपाल सरकार

Balen Shah Jeevan Parichay: इंजीनियर,रैपर फिर काठमांडू का मेयर बन बालेन शाह...

बालेन शाह की सुनामी में विरोधी दल पस्त, नेपाल में अब 'Gen Z' सरकार, 36 सालों बाद अकेली पार्टी बहुमत के साथ होगी सत्तारूढ़

बालेन शाह की सुनामी में विरोधी दल पस्त, नेपाल में अब 'Gen...

जब वह नाबालिग थी, तब ट्रंप और एपस्टीन ने किया था उसका यौन शोषण, US जस्टिस डिपार्टमेंट ने पीड़ित महिला का जारी किया इंटरव्यू

जब वह नाबालिग थी, तब ट्रंप और एपस्टीन ने किया था उसका...