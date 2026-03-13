  1. हिन्दी समाचार
  3. US KC 135 Crash : अमेरिका का KC-135 टैंकर प्लेन इराक में क्रैश, ईरान के साथ जंग में ट्रंप को नया झटका

  ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका को जबाबी हमले  में एक और झटका लगा है। खबरों के अनुसार,  इराक में अमेरिकी वायुसेना का KC-135 टैंकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

By अनूप कुमार 
पढ़ें :- US-Israel Iran War : इजरायल ने ईरान के Isfahan airport पर किया हमला , लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करने का किया दावा
