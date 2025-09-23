  1. हिन्दी समाचार
  3. अमेरिका के नेता ने दिया भगवान हनुमान को लेकर विवादित बयान, कहा- झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति

अमेरिका के एक नेता भगवान हनुमान (Lord Hanuman) को लेकर विवादित बयान दिया है। अमेरिका के टेक्सास राज्य (Texas State) में स्थापित हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर बयान दिया है। टेक्सास के रिपब्लिकन पार्टी (republican party) के उम्मीदवार और सीनेट सदस्य एलेक्ज़ेंडर डंकन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा की झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि टेक्सास में ऐसी मूर्ति की अनुमति क्यों दी जा रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका के एक नेता भगवान हनुमान (Lord Hanuman) को लेकर विवादित बयान दिया है। अमेरिका के टेक्सास राज्य (Texas State) में स्थापित हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर बयान दिया है। टेक्सास के रिपब्लिकन पार्टी (republican party) के उम्मीदवार और सीनेट सदस्य एलेक्ज़ेंडर डंकन (Senate Member Alexander Duncan) ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा की झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि टेक्सास में ऐसी मूर्ति की अनुमति क्यों दी जा रही है। अमेरिका एक ईसाई देश है। एलेक्जेंडर डंकन के इस बयान से हिंदू समुदाय (hindu community) और मानवाधिकार संगठनों (human rights organizations) में भारी आक्रोश पैदा हो गया है।

सीनेट सदस्य एलेक्जेंडर डंकन (Senate Member Alexander Duncan) के विवादित बयान के बाद हिंदू समुदाय के लोग आक्रोशित है। समुदाय के लोग एक साथ मिलकर डंकन के बयान की निंदा कर रहे हैं। अमेरिका के हिंदू संगठनों (Hindu organizations of America) ने बयान को धार्मिक भेदभाव का उदाहरण बताया है। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूज़र्स (social media users) भी डंकन को असहिष्णु (intolerant)  और अमेरिकी मूल्यों के विपरीत बता रहे हैं। अमेरिकी जनता भी सोशल मीडिया पर डंकन के इस बयान को नफरत फैलाने वाली बात बता रहे हैं। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स (Human Rights Groups) भी डंकन के बयान को अमेरिका की धार्मिक बहुलता के खिलाफ बता रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स तो डंकन को यह भी याद दिला रहे हैं कि अमेरिकी संविधान (us constitution) के अनुसार अमेरिका का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।

टेक्सास के सुगर लैंड में कांस्य से बनी है भगवान हनुमान की मूर्ति

अमेरिका के टेक्सास राज्य के सुगर लैंड (sugar land city) में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो कांस्य (bronze) से बनी हुई हैं। यह मूर्ति सुगर लैंड शहर में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर (Shri Ashtalakshmi Temple) के परिसर में है। मूर्ति का उद्घाटन अगस्त 2024 में हुआ था और इसे भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री चिन्ना जीयर स्वामीजी (Indian spiritual leader Sri Chinna Jeeyar Swamiji) की कल्पना से बनाया गया था। भगवान हनुमान की यह मूर्ति एकता, भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक मानी जाती है।

