भारतीय मूल की गजाला हाशमी चुनी गईं वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, अमेरिका में रचा इतिहास

नई दिल्ली। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में भारतीय मूल की गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर (Ghazala Hashmi Lieutenant Governor) चुनी गई हैं। राज्य के इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली गजाला हाशमी (Ghazala Hashmi) पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई (South Asian) मूल की महिला हैं। 61 वर्षीय डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी (Ghazala Hashmi) ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governor) पद के चुनाव में रिपबल्किन पार्टी (Republican Party) के नेता जॉन रीड (John Reed) को हराया। वर्जीनिया में मंगलवार को मतदान हुआ था।

लोकतंत्र समर्थक और बंदूक हिंसा की विरोधी

अमेरिका की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी का ही नतीजा है कि साल 2025 में हो रहे चुनाव में अमेरिका में अहम पदों पर 30 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गजाला हाशमी (Ghazala Hashmi) एक शिक्षक रही हैं और समावेशी मूल्यों और सामाजिक न्याय की पैरोकार हैं। गजाला हाशमी ने सार्वजनिक शिक्षा, वोटिंग अधिकार और लोकतंत्र की सुरक्षा, बंदूक हिंसा की रोकथाम, पर्यावरण, आवास और किफायती स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया।

भारतीय सामुदायिक संगठन ने गजाला हाशमी की जीत को बताया ऐतिहासिक

सामुदायिक संगठन ‘द इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड’ (The Indian American Impact Fund) ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए आम चुनाव में हाशमी की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। इम्पैक्ट ने कहा कि उसने हाशमी के अभियान में 175,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था ताकि मतदाताओं को एकजुट किया जा सके और सरकार के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जा सके। इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड (Indian American Impact Fund) के कार्यकारी निदेशक चिंतन पटेल (Executive Director Chintan Patel) ने हाशमी की जीत को समुदाय और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

भारत से अमेरिका शिफ्ट हुआ था परिवार

हाशमी पहली बार नवंबर 2019 में वर्जीनिया सीनेट के लिए चुनी गई थीं। हाशमी चार साल की थीं जब वह अपनी मां और बड़े भाई के साथ भारत से अमेरिका आईं और जॉर्जिया में अपने पिता के साथ रहने लगीं, जहां उनके पिता इंटरनेशनल रिलेशन्स में PhD कर रहे थे और बतौर शिक्षक अपना करियर शुरू कर रहे थे। गजाला हाशमी (Ghazala Hashmi) हाई स्कूल क्लास में टॉपर रहीं और उन्हें कई फुल स्कॉलरशिप और फेलोशिप मिलीं। हाशमी ने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी (Georgia Southern University) से ऑनर्स के साथ BA और अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी (Emory University) से अमेरिकन लिटरेचर में PhD की डिग्री हासिल की। हाशमी और उनके पति अजहर साल 1991 में शादी के बाद वर्जीनिया के रिचमंड में बस गए। गजाला हाशमी (Ghazala Hashmi) ने करीब 30 साल तक पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड (University of Richmond) में और फिर रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज (Reynolds Community College) में बतौर प्रोफेसर पढ़ाया।