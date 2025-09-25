बंद कमरे में मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

  1. हिन्दी समाचार
व्हाइट हाउस द्वारा जारी ट्रंप के सार्वजनिक कार्यक्रम के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। वह ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक बंद कमरे में बैठक भी करेंगे। शरीफ न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। शरीफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

Updated Date

नई दिल्ली। व्हाइट हाउस द्वारा जारी ट्रंप के सार्वजनिक कार्यक्रम के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) गुरुवार को कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। वह ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan’s Prime Minister Shahbaz Sharif) के साथ एक बंद कमरे में बैठक भी करेंगे। शरीफ न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (80th United Nations General Assembly)  में भाग लेने के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। शरीफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह वैश्विक चुनौतियों का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है।

शरीफ ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति और आठ इस्लामिक-अरब देशों के नेताओं के बीच बैठक के बाद ट्रंप के साथ अनौपचारिक बातचीत की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान सहित आठ इस्लामिक-अरब देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद अनौपचारिक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री शहबाज और उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार (Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Ishaq Dar) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा में शामिल हुए। तय कार्यक्रम के अनुसार शरीफ के साथ बैठक से पहले ट्रंप कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। जिसमें टिकटॉक सुरक्षा सौदे को अंतिम रूप देना भी शामिल है।व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि अमेरिका में टिकटॉक के संचालन को सुरक्षित करने के लिए इस सप्ताह के अंत में ट्रंप द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाशिंगटन की कड़ी निगरानी में संचालित हो। एक प्रेस वार्ता के दौरान, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने खुलासा किया कि टिकटॉक का बहुमत अमेरिकी निवेशकों के पास होगा और इसका प्रबंधन व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता वाले बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ओरेकल इसके विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में काम करेगा। जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरेकल द्वारा संचालित सर्वरों पर संग्रहीत किया जाएगा, तथा विदेशी निगरानी या हस्तक्षेप, विशेष रूप से चीन से सुरक्षित रखा जाएगा।

ओरेकल ने कहा कि राष्ट्रपति इस सप्ताह के अंत में किसी समय इस आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस सौदे की शर्तों के तहत, (TikTok) का स्वामित्व अधिकांश अमेरिकी निवेशकों के पास होगा और इसे व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा साख वाले निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप और शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने चीनी ऐप (TikTok) सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी, जिस पर बिडेन प्रशासन द्वारा चीनी इंटरनेट कंपनी (ByteDance) द्वारा अपने स्वामित्व को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म को मजबूर करने के लिए कानून पारित करने के बाद प्रतिबंधित होने का खतरा है। शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की बातचीत के तुरंत बाद, (ByteDance) ने घोषणा की कि वह (TikTok) को अमेरिका में संचालन जारी रखने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कार्य को आगे बढ़ाएगा। बयान में कहा गया है, (ByteDance) चीनी कानून की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित कार्य को आगे बढ़ाएगा, जिससे (TikTok U.S.) अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को अच्छी तरह से सेवा प्रदान करना जारी रख सकेगा।

