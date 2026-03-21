अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से परमाणु सामग्री निकालने के लिए तलाश रहे है विकल्प

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बदल रही है। ऐसे में अ​मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु सामग्री को निकालने के तरीकों और विकल्पों पर रणनीति बना रहा है। सीबीएस न्यूज़ के योजनाएं मुख्य रूप से गुप्त ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड से सैनिकों की संभावित तैनाती पर केंद्रित हैं। यह अमेरिका की एक विशिष्ट सैन्य इकाई है, जिसे अक्सर सबसे संवेदनशील परमाणु प्रसार-रोधी मिशनों का काम सौंपा जाता है।

सीबीएस न्यूज़ ने अनुसार पिछली गर्मियों तक, ईरान ने लगभग 972 पाउंड यूरेनियम जमा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार हथियार-ग्रेड सामग्री बनने से बस एक कदम दूर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस यूरेनियम का अधिकांश हिस्सा उन परमाणु स्थलों के नीचे दबा हुआ है, जिन पर पिछले साल अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बमबारी की थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरानी भंडारों को वापस लाने की योजनाओं से इनकार नहीं किया है, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि यह उनके लिए एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। यूरेनियम को जब्त करने का कोई भी मिशन संभावित रूप से जोखिम भरा होगा। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने बताया कि हालांकि यह असंभव नहीं है, लेकिन इस कार्रवाई के लिए असाधारण सैन्य क्षमताओं की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसे सिलेंडरों की बात कर रहे हैं जिनमें 60% तक अत्यधिक दूषित यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस भरी हुई है। इसलिए इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी खुफिया समुदाय ने पिछली वसंत ऋतु में यह आकलन किया था कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था और वह लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम का स्तर 60% तक पहुंचने के बाद IAEA ने कहा है कि ईरान एकमात्र ऐसा गैर-परमाणु-हथियार संपन्न देश है जिसने यूरेनियम को इस स्तर तक संवर्धित किया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को हल करना था।