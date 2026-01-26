  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. US Secretary of State Marco Rubio : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, क्वाड कनेक्शन को खास बताया

US Secretary of State Marco Rubio : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, क्वाड कनेक्शन को खास बताया

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गणतंत्र दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। रुबियो ने भारत की रक्षा एवं अन्य मोर्चों पर दोनों देशों के बीच क्वाड सहयोग की सराहना की।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

US Secretary of State Marco Rubio : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, क्वाड कनेक्शन को खास बताया

US Secretary of State Marco Rubio : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो...

America private jet crashes : अमेरिका में बड़ा हादसा , टेकऑफ करते ही क्रैश हुआ प्राइवेट प्‍लेन चैलेंजर 600

America private jet crashes : अमेरिका में बड़ा हादसा , टेकऑफ करते...

'AI गॉडफादर' के यान लेकन का मेटा से इस्तीफा, बोले- LLM की अंधी दौड़ में फंस चुकी है सिलिकन वैली, रोक रही है इनोवेशन

'AI गॉडफादर' के यान लेकन का मेटा से इस्तीफा, बोले- LLM की...

बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20 विश्व कप से बाहर! इस देश को आईसीसी देगी मौका

बंग्लादेश का समर्थन करने के बाद पाकिस्तान की टीम भी होगी टी-20...

ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का नया शेड्यूल किया जारी, बांग्लादेश हुआ आउट तो स्कॉटलैंड की लगी लाटरी

ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का...

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कब रुकेंगे हमले? एक और हिंदू युवक की गैराज में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कब रुकेंगे हमले? एक और हिंदू युवक...