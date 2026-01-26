US Secretary of State Marco Rubio : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, क्वाड कनेक्शन को खास बताया

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गणतंत्र दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। रुबियो ने भारत की रक्षा एवं अन्य मोर्चों पर दोनों देशों के बीच क्वाड सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region)में घनिष्ठ सहयोग के जरिए अमेरिका-भारत संबंध (US-India relations) दोनों देशों के लिए वास्तविक नतीजे प्रदान करते हैं। रुबियो ने 26 जनवरी को मनाए जाने वाले भारत के गणतंत्र दिवस पर विशेष संदेश दिया। बता दें कि आज देश पूरे उत्साह, गर्व और राष्ट्रभक्ति के माहौल में आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।

क्वाड कनेक्शन

रविवार को रुबियो ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से, मैं भारत की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के समूह का जिक्र करते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) और भारत एक ऐतिहासिक बंधन (Historical ties) साझा करते हैं। रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और Emerging technologies में हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारी बहुआयामी भागीदारी तक, US-India relations हमारे दोनों देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम प्रदान करते हैं।

साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर

रुबियो ने कहा कि वे भारत के साथ मिलकर आगामी वर्ष में अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने भी इस अवसर पर भारत को बधाई दी। एजेंसी ने X पर एक पोस्ट में कहा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, भारत! अमेरिका भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मनाने में भारत की जनता के साथ है और हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र आगामी वर्ष में मिलकर क्या हासिल करेंगे।