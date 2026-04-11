  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हुए ये बड़े कांग्रेसी नेता, बोले- वैभव को खेलता देख दुनिया रुक सी जाती है

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हुए ये बड़े कांग्रेसी नेता, बोले- वैभव को खेलता देख दुनिया रुक सी जाती है

वैभव सूर्यवंशी ने बीते हुए कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी में 78 में से 74 रन सिर्फ बाउंड्री से आए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ भी बिना किसी डर के बड़े शॉट्स लगाए...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

ipl 2026: वैभव सूर्यवंशी ने बीते हुए कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी में 78 में से 74 रन सिर्फ बाउंड्री से आए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ भी बिना किसी डर के बड़े शॉट्स लगाए। सूर्यवंशी के ​शानदार प्रर्दशन से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स में एक पोस्ट के ​जरिए वैभव की तारिफों के पुल बांध दिए।

पढ़ें :- बुमराह की पहली गेंद में सूर्यवंशी ने जड़ा छक्का, 11 ओवर का हुआ मैच राजस्थान ने मुंबई को रौंदा, रिकॉर्ड्स की झड़ी

सूर्यवंशी को खेलता देख,मानो बाहरी दुनिया रुक सी जाती है – शशि थरूर

उन्होंने लिखा, आह! वैभव सूर्यवंशी अभी-अभी आउट हो गए, विराट कोहली ने कैच पकड़ा। अब लगता है कि मैं दूसरे काम भी शुरू कर सकता हूं, जैसे ट्वीट करना! आगे उन्होंने लिखा— युवा सूर्यवंशी के तेजी से उभरते करियर को देखना सचमुच अद्भुत है। इस 15 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्रीज़ पर देखना क्रिकेट के विकास की एक मास्टरक्लास जैसा है। उनके बल्ले की रफ्तार, लगभग अलौकिक टाइमिंग और कच्ची ताकत का मेल वाकई सांसें थाम देने वाला है। वह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए बल्लेबाजी की कला को एक नई परिभाषा दे रहे हैं। जब भी वह स्ट्राइक लेते हैं, तो ऐसा लगता है मानो बाहरी दुनिया रुक सी जाती है। मैं खुद को हर काम छोड़कर उनकी हर गेंद देखने के लिए मजबूर पाता हूं। हम अपनी आंखों के सामने एक दुर्लभ और पीढ़ीगत प्रतिभा को उभरते हुए देख रहे हैं। सचमुच रोमांचकारी!”

राजस्थान को दिलाई जीत, टॉप पर पहुंची टीम

सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजिशन को मजबूत कर लिया। उनकी बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया और टीम को आसान जीत दिलाई। इस पारी के बाद सूर्यवंशी ने अपने ही साथी यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। IPL 2026 में अब तक खेले 4 मैचों में वह 200 रन बना चुके हैं, जिसमें दो तूफानी अर्धशतक शामिल हैं-और खास बात यह है कि दोनों फिफ्टी सिर्फ 15-15 गेंदों में आई हैं।

विराट कोहली से मुलाकात भी बनी चर्चा

मैच के बाद सूर्यवंशी की मुलाकात विराट कोहली से भी हुई, जहां उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ लिया। यह पल उनके लिए बेहद खास रहा और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

RR vs RCB : वैभव सूर्यवंशी का गेंदबाजों में छाया खौफ! राजस्थान रॉयल्स को रोकना हुआ मुश्किल

RR vs RCB : वैभव सूर्यवंशी का गेंदबाजों में छाया खौफ! राजस्थान...

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हुए ये बड़े कांग्रेसी नेता, बोले- वैभव को खेलता देख दुनिया रुक सी जाती है

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हुए ये बड़े कांग्रेसी नेता, बोले-...

IPL Double Header Match: आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो मुकाबले, जानें- कब, कहां और किसके बीच होगी भिड़ंत

IPL Double Header Match: आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो मुकाबले, जानें-...

कौन हैं LSG को हारी बाजी जिताने वाले मुकुल चौधरी? आईपीएल के नए स्टार में दिखती है MS धोनी की झलक

कौन हैं LSG को हारी बाजी जिताने वाले मुकुल चौधरी? आईपीएल के...

RR vs RCB Live Streaming : आज राजस्थान की आरसीबी से होगी भिड़ंत, दोनों ने नहीं हारे एक भी मैच

RR vs RCB Live Streaming : आज राजस्थान की आरसीबी से होगी...

ईडन गार्डन्स में आज KKR vs LSG, कहीं केकेआर का एक और मैच बारिश के भेट चढ़ जाए

ईडन गार्डन्स में आज KKR vs LSG, कहीं केकेआर का एक और...