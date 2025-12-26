वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित

Vaibhav Suryavanshi was honored by the President: भारत के 14 वर्षीय स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को आज नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वैभव को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान (5-18 साल की उम्र के लिए) दिया गया, जो हर साल बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
वैभव सूर्यवंशी को यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। इसी वजह से वैभव आज मणिपुर के खिलाफ बिहार के विजय हजारे ट्रॉफी मैच में भी शामिल नहीं हो पाए। किशोर क्रिकेटर को सेरेमनी के लिए सुबह 7 बजे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था, जहां बाकी 19 बच्चों को भी उनके क्षेत्र में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बता दें कि वैभव अपने बल्ले से लगातार कहर मचा रहे हैं। वह हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बनें हैं। 14 साल और 272 दिन की उम्र में, वैभव ने बुधवार को 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन बिहार की तरफ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक जड़ दिया।
सूर्यवंशी, जो ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप कैंपेन में खेलने वाले हैं, ने इस महीने की शुरुआत में UAE में अंडर-19 एशिया कप में 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे। उस पारी के दौरान, वह युवा वनडे में अंबाती रायडू के लंबे समय से चले आ रहे भारत के रिकॉर्ड से सिर्फ छह रन पीछे रह गए थे – 2002 में टॉनटन में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन। 15 युवा वनडे में, सूर्यवंशी का औसत 51.13 है, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 158.79 का प्रभावशाली है।
पिछले महीने दोहा में, सूर्यवंशी ने पुरुषों के T20 में किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज़ शतक बनाया, जब उन्होंने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में UAE के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रन बनाए। उस दिन उन्होंने 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, और इस प्रक्रिया में सभी पुरुषों के T20 में संयुक्त रूप से छठा सबसे तेज़ शतक दर्ज किया। उस टूर्नामेंट के तुरंत बाद, सूर्यावंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए, जब उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए।
2025 का साल सूर्यावंशी के लिए बहुत अच्छा रहा है। 13 साल की उम्र में IPL नीलामी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के बाद, वह राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटन्स के खिलाफ IPL में सेंचुरी (38 गेंदों में 101 रन) बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। सूर्यावंशी ने कुल सात गेम खेले, जिसमें उन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।IPL के बाद, सूर्यावंशी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूथ सेंचुरी बनाईं; इंग्लैंड का दौरा खास तौर पर उनके लिए फायदेमंद रहा क्योंकि उन्होंने 174.01 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए।
संभावना है कि सूर्यावंशी चल रही विजय हजारे ट्रॉफी के सिर्फ पहले कुछ मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे, इसके बाद वह 15 जनवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम के ज़िम्बाब्वे रवाना होने से पहले बेंगलुरु में एक कंडीशनिंग कैंप के लिए इंडिया अंडर-19 टीम में शामिल होंगे।